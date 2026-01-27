Seguro lidera tracking poll da segunda volta com mais de 60%

Depois de duas sondagens na última semana, António José Seguro surge destacado no regresso da tracking poll da Pitagórica, com mais de 60% das intenções de voto, enquanto André Ventura não tem mais de 30%.

O barómetro realizado para a TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF tem 608 entrevistados, entre os dias 24 e 26 de janeiro, e mostra apenas 7,3% de indecisos, enquanto 5,3% votariam branco ou nulo.

A sondagem mostra que António José Seguro consegue 60,9%, enquanto André Ventura tem 26,5% - pouco mais do que teve a 18 de janeiro -, mostrando que não há empate técnico (a margem de erro é de +/- 4,06%).

Seguro tem mais intenções de voto do que Ventura entre homens e mulheres, em todas as faixas etárias e entre todos os estratos sociais, havendo mais indecisos entre os jovens (8,8%) e no centro do país (10,2%).

Entre os que votaram na primeira volta, mais de metade dos eleitores de Cotrim, dois terços dos eleitores de Marques Mendes e mais de 75% dos eleitores de Gouveia e Melo dizem que votariam em Seguro, enquanto a percentagem em André Ventura fica sempre abaixo dos 15%.