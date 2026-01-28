Ouvir
Em Destaque
Governo considera alocar parte da contribuição audiovisual à autorregulação jornalística

28 jan, 2026 - 15:17 • Lusa

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, falava numa audição na Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, considerou esta quarta-feira a possibilidade de "reforçar a autorregulação jornalística com uma componente da contribuição audiovisual (CAV)", aludindo às "condições muito difíceis" da autorregulação atual.

O governante referiu, numa audição na Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a possibilidade "de reafetação e realocação de uma parte da CAV ao financiamento independente" da autorregulação do jornalismo.

"Com um modelo dual, entre sindicato, que contém uma função deontológica interna, mas sobretudo a instituição criada é a Comissão da Carteira, que vive dificuldades [...] eu acho que a democracia precisa de apoiar os jornalistas no robustecimento do seu exercício de autorregulação, sem criar dependências", acrescentou.

Tópicos
