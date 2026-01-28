Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Líder do PS deixa mensagem de solidariedade às vítimas do mau tempo

28 jan, 2026 - 11:32 • Olímpia Mairos

José Luís Carneiro apresenta condolências às famílias das vítimas mortais e agradece o trabalho da proteção civil, forças de segurança e autarcas.

A+ / A-

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, deixou esta quarta-feira uma mensagem de condolências às famílias das vítimas mortais provocadas pelas condições meteorológicas adversas que afetam o país, manifestando também solidariedade para com as populações atingidas.

“Neste momento em que o país atravessa condições meteorológicas muito severas, que já tiveram graves consequências, quero deixar uma mensagem de condolências às famílias das duas vítimas mortais conhecidas”, afirmou José Luís Carneiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder socialista dirigiu ainda “uma palavra de forte solidariedade para todas as populações que foram afetadas e que vivem ainda momentos e horas muito difíceis na reposição das normais condições de vida”.

Na mesma declaração, o secretário-geral do PS deixou um agradecimento aos profissionais envolvidos na resposta à crise.

“Por último, uma palavra de agradecimento e de ânimo a todas e a todos os agentes de proteção civil, forças de segurança e também aos autarcas portugueses que estão no terreno para ajudar as pessoas, para que a normalidade das suas vidas possa ser reposta o mais rapidamente possível”, sublinhou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias