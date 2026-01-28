Líder do PS deixa mensagem de solidariedade às vítimas do mau tempo

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, deixou esta quarta-feira uma mensagem de condolências às famílias das vítimas mortais provocadas pelas condições meteorológicas adversas que afetam o país, manifestando também solidariedade para com as populações atingidas.

“Neste momento em que o país atravessa condições meteorológicas muito severas, que já tiveram graves consequências, quero deixar uma mensagem de condolências às famílias das duas vítimas mortais conhecidas”, afirmou José Luís Carneiro.

O líder socialista dirigiu ainda “uma palavra de forte solidariedade para todas as populações que foram afetadas e que vivem ainda momentos e horas muito difíceis na reposição das normais condições de vida”.

Na mesma declaração, o secretário-geral do PS deixou um agradecimento aos profissionais envolvidos na resposta à crise.

“Por último, uma palavra de agradecimento e de ânimo a todas e a todos os agentes de proteção civil, forças de segurança e também aos autarcas portugueses que estão no terreno para ajudar as pessoas, para que a normalidade das suas vidas possa ser reposta o mais rapidamente possível”, sublinhou.