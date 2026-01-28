Parlamento: Jornalista impedido de questionar intenções de voto de deputados do PSD

Um jornalista da revista "Sábado" foi abordado na passada quarta-feira, no dia 21, por elementos do corpo de segurança da Assembleia da República (AR) depois de estar a interpelar os deputados do PSD sobre o sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais.

Segundo a notícia avançada pela própria revista, o jornalista Tomás Guerreiro percorria os corredores do hemiciclo, espaço "autorizado a circular, trabalhar e abordar deputados", para entender as intenções de voto dos sociais-democratas.

O trabalho procurava recolher depoimentos dos deputados, já que nem o Governo nem o PSD, ambos liderados pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, vão recomendar o voto em António José Seguro ou André Ventura.

O profissional da equipa "Sábado" começou o trabalho de campo na tarde nos corredores do Parlamento de dia 20 de janeiro. Porém, no dia seguinte, foi abordado por três agentes. O jornalista teve de explicar o motivo do trabalho e das perguntas e, momentos depois, um superior "proibiu a continuação da reportagem sem autorização especial".

Segundo a mesma revista, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, pediu aos deputados para não prestarem declarações ao jornalista.

Entretanto, Hugo Soares já se demarcou de qualquer responsabilidade da atuação da equipa de segurança parlamentar e garantiu que desconhece quem fez a queixa.



Já a secretária-geral do Parlamento, Anabela Leitão Cabral Ferreira, disse, em declarações à "Sábado", que o Parlamento "é um espaço com regras próprias de circulação e permanência".

Anabela Leitão acredita que é uma situação de extremo zelo, mas disse que não pode revelar a identidade do funcionário que fez a queixa.