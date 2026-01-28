Ouvir
Rui Rio anuncia voto em António José Seguro

28 jan, 2026 - 23:59 • Lusa

Quanto à neutralidade de Luís Montenegro, o antigo líder do PSD considera que, "no plano dos princípios, a direção nacional do PSD deveria honrar o "não é não"" ao Chega.

Rui Rio, ex-líder do PSD e mandatário nacional de Henrique Gouveia e Melo na primeira volta das presidenciais, anunciou esta quarta-feira que vai votar em António José Seguro nas eleições de 8 de fevereiro.

"Eu vou votar em António José Seguro", anunciou o ex-presidente do PSD, em entrevista à CNN, depois de afirmar que este é o "momento certo" para revelar a sua decisão.

Rio justificou o voto, afirmando não querer "um Presidente populista, um Presidente que não tem problemas nenhuns em mentir e em utilizar argumentos falaciosos para conseguir subir, utilizar demagogia, um Presidente do TikTok".

"Isto não é perfil para um Presidente da República", sustentou o ex-líder social-democrata, referindo-se ao líder do Chega, André Ventura, o adversário de Seguro.

Rui Rio previu que, se Ventura ganhasse, "o Chega, na prática, ia transferir-se para Belém", o que seria "o caos do ponto de vista constitucional" que se traduziria na "instabilidade política".

Na entrevista, o antecessor de Luís Montenegro no PSD disse que Henrique Gouveia e Melo deverá dizer alguma coisa sobre a segunda volta das presidenciais nos próximos dias, embora não saiba em que sentido.

"Não acho que isto seja uma eleição entre esquerda e direita, isto é um voto pela decência ou um voto pelo populismo e pela demagogia", defendeu.

Quanto à neutralidade de Montenegro, Rio considerou que, "no plano dos princípios, a direção nacional do PSD deveria honrar o "não é não"" ao Chega.

"No plano dos princípios a direção nacional do PSD deveria dizer "não é não" ali" e indicar o voto no adversário de Ventura, que é um "homem moderado".

Rio disse, contudo, compreender a posição da direção social-democrata "no plano tático", porque se o partido se encostasse a um lado ficava nas mãos do lado oposto.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, depois de o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Saiba Mais
