Seguro mantém Ventura nos “extremos”, mas modela as críticas a pensar no pós-eleições

Despachado o único frente a frente da segunda volta, António José Seguro dedica-se por completo a deslocações ao terreno, se bem que algo inibido pela passagem do temporal Kristin e assume cautelas e moderação nas referências a André Ventura.

Tal como já vinha evitando na primeira volta qualquer hostilidade em relação ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, o candidato apoiado pelo PS tenta não esticar a corda nas críticas contra Ventura a pensar já no pós-eleições.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Ficou claro ontem no debate, mais uma vez, que há um candidato a Presidente da República, que sou eu, e há um líder partidário. E se eu vier a merecer a confiança dos portugueses, como espero e como peço, eu serei o presidente de todos os portugueses e devo manter intactas as relações institucionais com os atores políticos”, disse Seguro aos jornalistas à margem de um almoço, em Lisboa.

Seguro assume que Ventura lidera “um partido que tem muitos deputados” e que é “normal” ter “esses cuidados em termos de relações futuras”. A eleição termina a 8 de fevereiro, mas o candidato salienta que “depois há um mandato de cinco anos” como Presidente da República, caso seja eleito.

Na primeira volta, Seguro assumiu Ventura como o principal adversário, a par de João Cotrim Figueiredo, e na segunda volta não é diferente, as razões são as mesmas. O modo como o faz é que é ligeiramente outro.

“O país percebeu as nossas diferenças, os portugueses não são extremistas, não são divisionistas. E nós vivemos num mundo onde há muitas incertezas, onde há muitas divisões, não precisamos de mais divisões no nosso país. O que nós precisamos do nosso país é de estabilidade. E eu quero ser o Presidente da estabilidade”, defende o candidato.