Seguro mantém Ventura nos “extremos”, mas modela as críticas a pensar no pós-eleições

28 jan, 2026 - 18:39 • Susana Madureira Martins
Despachado o único frente a frente da segunda volta, António José Seguro dedica-se por completo a deslocações ao terreno, se bem que algo inibido pela passagem do temporal Kristin e assume cautelas e moderação nas referências a André Ventura.
Tal como já vinha evitando na primeira volta qualquer hostilidade em relação ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, o candidato apoiado pelo PS tenta não esticar a corda nas críticas contra Ventura a pensar já no pós-eleições.
“Ficou claro ontem no debate, mais uma vez, que há um candidato a Presidente da República, que sou eu, e há um líder partidário. E se eu vier a merecer a confiança dos portugueses, como espero e como peço, eu serei o presidente de todos os portugueses e devo manter intactas as relações institucionais com os atores políticos”, disse Seguro aos jornalistas à margem de um almoço, em Lisboa.
Seguro assume que Ventura lidera “um partido que tem muitos deputados” e que é “normal” ter “esses cuidados em termos de relações futuras”. A eleição termina a 8 de fevereiro, mas o candidato salienta que “depois há um mandato de cinco anos” como Presidente da República, caso seja eleito.
Na primeira volta, Seguro assumiu Ventura como o principal adversário, a par de João Cotrim Figueiredo, e na segunda volta não é diferente, as razões são as mesmas. O modo como o faz é que é ligeiramente outro.
“O país percebeu as nossas diferenças, os portugueses não são extremistas, não são divisionistas. E nós vivemos num mundo onde há muitas incertezas, onde há muitas divisões, não precisamos de mais divisões no nosso país. O que nós precisamos do nosso país é de estabilidade. E eu quero ser o Presidente da estabilidade”, defende o candidato.
À margem de um almoço em Lisboa no hub do Beato (Lisboa) com personalidades ligadas à Cultura, que incluiu, por exemplo Agir ou o histórico socialista Manuel Alegre, o candidato referiu ainda que “a Cultura é precisamente um dos melhores antídotos contra o extremismo e reforça as condições para que os seres humanos consigam lidar com essas tentativas de manipulação que vêm para nos dividir e para lançar ódio na sociedade”.
Ao mesmo tempo que cola Ventura aos “extremismos”, Seguro evita hostilizar o eleitorado do líder do Chega. “Para mim não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Todos os votos democráticos devem ser tidos em consideração”, diz o socialista.
Assumindo que segue “com atenção” as consequências da passagem da depressão Kristin, António José Seguro anunciou que já falou com “alguns” autarcas das regiões mais afetadas, expressando condolências às vítimas mortais. Face ao cenário, o candidato assumiu que está a “ponderar” deslocar-se a essas zonas durante o período de campanha eleitoral.
PRESIDENCIAIS 2026
Seguro promete “lealdade institucional” ao Governo(...)
Seguro evitou tecer críticas à ação do Governo nesta situação, referindo que a Proteção Civil e os autarcas estão, “neste momento, só focados em proteger as suas populações e proteger aquilo que é o património e, rapidamente, criar condições para que se volte à normalidade. E, portanto, devem fazer o trabalho”, acrescentando que tanto quanto sabe o sistema de proteção civil “está a funcionar”, pedindo que se deixe que esses serviços trabalhem.
Questionado sobre o que faria como chefe de Estado numa situação destas, Seguro respondeu que “aquilo que deve ser responsabilidade de um Presidente da República é acompanhar ao minuto, ao segundo, diria mesmo, esta situação e pôr-se à disposição para poder ajudar a contribuir para que, de facto, exista uma rápida regularização”.
Confrontado com a questão sobre se o Governo deve ou não responder ao pedido do autarca de Leiria para a declaração de calamidade no município, Seguro usou, de novo, de cautelas, respondendo que “isso é uma relação entre os autarcas e o Governo”, acrescentando que falou com o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, que ter-se-á mostrado “bastante preocupado com a situação” no concelho.