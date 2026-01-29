"Carneiro pode ter mais sucesso no diálogo com o PSD com eleição de Seguro"

Mariana Vieira da Silva diz que o sucesso no diálogo entre PS e PSD é uma questão "que se coloca depois" das eleições Presidenciais, mas é certo que os caminhos de José Luis Carneiro e António José Seguro cruzam-se ao centro. A ex-ministra socialista reconhece que a eleição de Seguro consolida a linha de compromissos entre os dois partidos.

"Passando a ter em Belém um Presidente muito centrado nesta agenda dos compromissos - uma agenda que José Luís Carneiro estava a tentar e a ser bastante ignorado pelo PSD - [o líder do PS] pode ter mais casos de sucesso. Mas também se diferenciará menos, é também a agenda de Belém. Já disse há muito tempo - e não é nada de novo - que o Partido Socialista precisa de encontrar novas agendas políticas, novos temas para trazer ao debate político", adverte Mariana Vieira da Silva, apontando ao momento do próximo congresso do partido em Março.

No programa "Casa Comum", a ex-ministra salienta que os discursos de de António José Seguro e André Ventura no último debate apontam para o chumbo da lei laboral depois de 9 de Março seja no Parlamento, seja em Belém.

"Foi uma dupla ameaça de queda nessa lei", afirma Mariana Vieira da Silva sublinhando que o Governo "parece poder perder um parceiro parlamentar" para aprovação da lei, a juntar aos "avisos" de António José Seguro.

Face a esse cenário, a deputada do PS apela ao Governo para voltar à mesa das negociações. "Sem isso vai ser muito difícil, até porque, mesmo no mundo empresarial, há muitas coisas que parece que ninguém defende, a não ser a Ministra do Trabalho".

Sobre a possibilidade de uma revisão constitucional, a ex-ministra considera que, se Luis Montenegro apoiar propostas de alteração à Constituição que André Ventura tem defendido, o líder do PSD vai mesmo perder o controlo do centro-direita.

"Se Luís Montenegro, depois de tudo isto, não se pronunciar neste momento e decidir dar o braço a André Ventura numa revisão constitucional do tipo que este deseja, está a traçar o seu destino de abandonar o Centro. Há um limite para as coisas que Luís Montenegro tem feito, que é negociar umas coisas com uns e outras coisas com outros, depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses", afirma Mariana Vieira da Silva na Renascença.