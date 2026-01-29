​Depressão Kristin: IL pressiona Governo a decretar calamidade

Luís Montenegro não “exclui nada”, mas considera que, antes de eventualmente decretar o estado de calamidade, é preciso avaliar a situação no terreno. Nesse sentido, dois secretários de Estado deslocaram-se a Leiria.

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que o Governo está em contacto com as autarquias locais afetadas pela depressão Kristin e a avaliar os mecanismos de auxílio que podem ser acionados para mitigar os efeitos causados pelo mau tempo.

“Eu compreendo que haja ponderação neste tipo de decisões. O que não compreendo é que seja preciso mais do que um dia inteiro para ponderar isto, especialmente, quando os próprios autarcas estão a requerer essa declaração”, afirma o dirigente da IL.

Na sequência dos estragos e das mortes provocadas pela depressão Kristin, os liberais consideram que é urgente dar esse passo.

A Iniciativa Liberal (IL) pressiona o Governo para decretar estado de calamidade no concelho de Leiria.

Autarca estima que nas próximas 48 horas não vai h(...)

Perante a resposta incerta do primeiro-ministro, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirma que os prejuízos são demasiado avultados para ser o poder local a responder.

“Não vejo outra solução. Daquilo que já assistimos de incêndios florestais e urbanos, em situações em que foram decretadas, comparado com aquilo que assistimos na nossa cidade e noutras cidades vizinhas, não tem comparação. Este tipo de recuperação ultrapassa as capacidades de um município, tem de ser o poder central a estar ao lado das autarquias afetadas na sua recuperação, no mais curto espaço de tempo.”

Gonçalo Lopes que fala num autêntico “cenário de guerra” na região. O concelho ficou sem água, sem luz e sem gás.

Segundo o autarca, os hospitais receberam mais de 100 ocorrências e houve um caso de uma pessoa que teve de ser evacuada de helicóptero.

O autarca de Leiria diz que o serviço de saúde está, apesar das dificuldades, a atuar em rede e acredita que os outros serviços vão assegurar emergência.

Portugal continental registou mais de 5.400 ocorrências até às 22h00 desta quarta-feira devido à passagem da depressão Kristin, envolvendo o empenhamento de mais de 18 mil operacionais, adiantou fonte da Proteção Civil.

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (3.375) e queda de estruturas (1.138).