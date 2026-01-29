Manuela Ferreira Leite. "Não tenho nenhuma dúvida de que vou votar em Seguro"

29 jan, 2026 - 12:21 • Pedro Mesquita
Manuela Ferreira Leite anuncia, esta quinta-feira, o seu apoio a António José Segundo na segunda volta das presidenciais, marcada para 8 de fevereiro.
A antiga líder do PSD esclarece, numa declaração exclusiva à Renascença, que irá votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.
Manuela Ferreira Leite sublinha que o irá fazer sem "nenhuma dúvida", acrescentando que, entre os dois candidatos que se apresentam, "é o mais adequado para o exercício da função de Presidente da República".