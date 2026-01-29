Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Manuela Ferreira Leite. "Não tenho nenhuma dúvida de que vou votar em Seguro"

29 jan, 2026 - 12:21 • Pedro Mesquita

A antiga líder do PSD esclarece, numa declaração exclusiva à Renascença, que irá votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

A+ / A-
Manuela Ferreira Leite. "Não tenho nenhuma dúvida de que vou votar em Seguro"

Manuela Ferreira Leite anuncia, esta quinta-feira, o seu apoio a António José Segundo na segunda volta das presidenciais, marcada para 8 de fevereiro.

A antiga líder do PSD esclarece, numa declaração exclusiva à Renascença, que irá votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

Manuela Ferreira Leite sublinha que o irá fazer sem "nenhuma dúvida", acrescentando que, entre os dois candidatos que se apresentam, "é o mais adequado para o exercício da função de Presidente da República".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias