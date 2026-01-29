Mau tempo: Nuno Melo antecipa regresso a Portugal e adia ida à Polónia

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, antecipou esta quinta-feira o regresso a Portugal, que estava previsto para sexta-feira, adiando a ida à Polónia, devido à situação no país causada pela tempestade Kristin. "Aquilo que faz sentido, neste momento, é estar em Portugal quando nesta situação de calamidade as Forças Armadas estão empenhadas", afirmou Nuno Melo, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Istambul, na Turquia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Melo viajou num KC-390 até Istambul na passada terça-feira, para avaliar oportunidades de parceria com este país no âmbito das indústrias de Defesa e reequipamento das Forças Armadas.

O périplo incluía ainda uma passagem, na quinta-feira, pela capital da Polónia, Varsóvia, onde teria uma reunião com o seu homólogo, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "com vista à criação de sinergias entre os dois países", mas a visita foi hoje cancelada pela comitiva portuguesa. O governante garantiu que o investimento nas indústrias de Defesa não vai ficar prejudicado com este adiamento, afirmando estar em causa uma "escala de prioridades" uma vez que, em algumas localidades portuguesas, foi decretado o estado de calamidade e as Forças Armadas estão a prestar auxílio à população. "Acresce a nossa própria confirmação da situação gravosa ainda, do ponto de vista climatérico, porque o próprio regresso para amanhã não estará assegurado e mesmo sábado as condições serão muito más e hoje veremos. Mas é nossa obrigação voltar para Portugal e é isso que vamos fazer", acrescentou. O Governo decidiu hoje em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade "nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin", divulgou hoje o gabinete do primeiro-ministro.