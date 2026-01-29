Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Nuno Melo antecipa regresso a Portugal e adia ida à Polónia

29 jan, 2026 - 12:28 • Lusa

O Governo decidiu, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade "nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin"

A+ / A-

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, antecipou esta quinta-feira o regresso a Portugal, que estava previsto para sexta-feira, adiando a ida à Polónia, devido à situação no país causada pela tempestade Kristin.

"Aquilo que faz sentido, neste momento, é estar em Portugal quando nesta situação de calamidade as Forças Armadas estão empenhadas", afirmou Nuno Melo, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Istambul, na Turquia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Melo viajou num KC-390 até Istambul na passada terça-feira, para avaliar oportunidades de parceria com este país no âmbito das indústrias de Defesa e reequipamento das Forças Armadas.

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Pelo menos quatro mortos e mais de 5.400 ocorrênci(...)

O périplo incluía ainda uma passagem, na quinta-feira, pela capital da Polónia, Varsóvia, onde teria uma reunião com o seu homólogo, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "com vista à criação de sinergias entre os dois países", mas a visita foi hoje cancelada pela comitiva portuguesa.

O governante garantiu que o investimento nas indústrias de Defesa não vai ficar prejudicado com este adiamento, afirmando estar em causa uma "escala de prioridades" uma vez que, em algumas localidades portuguesas, foi decretado o estado de calamidade e as Forças Armadas estão a prestar auxílio à população.

"Acresce a nossa própria confirmação da situação gravosa ainda, do ponto de vista climatérico, porque o próprio regresso para amanhã não estará assegurado e mesmo sábado as condições serão muito más e hoje veremos. Mas é nossa obrigação voltar para Portugal e é isso que vamos fazer", acrescentou.

O Governo decidiu hoje em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade "nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin", divulgou hoje o gabinete do primeiro-ministro.

Depressão Kristin: Governo decreta estado de calamidade nas zonas afetadas e Montenegro vai ao terreno

Depressão Kristin: Governo decreta estado de calamidade nas zonas afetadas e Montenegro vai ao terreno

Luís Montenegro cancelou viagens planeadas para o (...)

O mesmo comunicado informa que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, decidiu "cancelar a agenda externa, prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia" e que visitará hoje as zonas afetadas no distrito de Leiria e Coimbra.

Esta manhã, na Turquia, à margem da cerimónia que assinalou o início da construção do primeiro de dois navios reabastecedores e logísticos para a Marinha portuguesa, Nuno Melo foi questionado sobre os impactos da tempestade em Portugal nas infraestruturas das Forças Armadas, depois de a Base Aérea N.º 5, Monte Real, em Leiria, ter registado vários danos.

"Infelizmente os prejuízos são avultados e são avultados desde logo por uma base aérea em particular com equipamento danificado", afirmou.

Nuno Melo disse ter dado instruções ao Exército para, no limite das suas capacidades, auxiliar a população civil.

"As Forças Armadas estão envolvidas no apoio à população civil, também neste caso, sendo que as próprias Forças Armadas receberam avultados os prejuízos, infelizmente", acrescentou.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias