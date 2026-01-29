Mau tempo: Seguro foi sozinho a Leiria na quarta-feira e ficou "chocado" com grau de devastação

29 jan, 2026 - 11:29 • Lusa
O candidato presidencial António José Seguro revelou hoje que se deslocou sozinho na quarta-feira à região de Leiria e mostrou-se "chocado e impressionado" com o "grau de devastação" deixado pela tempestade Kristin, apelando à solidariedade nacional.
"Ontem desloquei-me sozinho à região de Leiria, mais concretamente à cidade de Leiria, e fi-lo para não interferir com todas as intervenções de recuperação que estão a ser feitas por parte da Proteção Civil", disse Seguro aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Almada.
O candidato apoiado pelo PS disse que ficou "chocado e impressionado com o grau de destruição e de devastação" que há naquela região e apelou à "solidariedade nacional" e ao Governo português para que "rapidamente ajude as autarquias e os serviços" para repor aquela situação.