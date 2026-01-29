Mau tempo: Ventura defende que situação de calamidade devia ter sido decretada mais cedo

André Ventura referiu também a visita que o primeiro-ministro faz hoje às áreas mais afetadas e considerou que Luís Montenegro "já devia ter tomado essa iniciativa, assim como decretado o estado de calamidade" .

O candidato a Presidente da República, e líder do Chega, acusou o Governo e Marcelo Rebelo de Sousa de "um certo desaparecimento" e defendeu que "este é daqueles momentos em que os agentes políticos devem estar presentes e não estar ausentes".

O candidato presidencial André Ventura defendeu esta quinta-feira que o Governo devia ter decretado mais cedo a situação de calamidade na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin e defendeu que nestas alturas os políticos "devem estar presentes".

"O Governo tem que facilitar o acesso dessas empresas, dessas pessoas, dessas entidades, a apoios. Isso acontece permitindo que o estado de calamidade seja decretado", defendeu.

O candidato falava aos jornalistas à chegada à primeira ação de campanha do dia, a visita à Taipina Export, uma empresa de comercialização de frutas em Cantanhede, distrito de Coimbra.

À tarde, também Ventura vai a Leiria visitar "uma das zonas afetadas pela tempestade", uma ação inserida na campanha da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 8 de fevereiro.

Questionado se essa iniciativa de campanha pode ser lida como aproveitamento político, o candidato contornou a questão e disse querer "estar ao lado das pessoas", e apelou também "a que todos os políticos com responsabilidade estejam e venham ao lado das pessoas".

Perante a insistência dos jornalistas, acabou por se afastar do local onde estava a falar à comunicação social.

O Governo decidiu hoje em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade "nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin", divulgou o gabinete do primeiro-ministro, que visita os distritos de Leiria e Coimbra.