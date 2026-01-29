O dia em que Seguro fez a tripla e se antecipou a Montenegro, Marcelo e Ventura

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

De uma assentada, António José Seguro fez uma tripla. Antecipou-se ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e, sobretudo, antecipou-se ao adversário na corrida a Belém, André Ventura, ao deslocar-se sozinho, na quarta-feira, às zonas afetadas pelo temporal em Leiria, sem a comunicação social e antes dos outros três protagonistas políticos. Já depois de Ventura e Montenegro terem ido a Leiria e a Coimbra, o candidato presidencial apoiado pelo PS anunciou que a intenção é deslocar-se, de novo, e ainda esta quinta-feira, a zonas afetadas pela tempestade Kristin, recusando qualquer “aproveitamento político”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelas mesmas razões, Seguro recusou criticar Montenegro, Marcelo ou ainda Ventura. Numa ação de campanha em Palmela, voltou a dizer-se “muito, muito, muito preocupado” e “chocado” com as imagens que viu e com os relatos que ouviu dos diversos presidentes de câmara com quem vem falando.

O candidato apresenta-se agora de gravata, ao contrário do que fez nas duas semanas da primeira volta, assume pose de Estado e ganha pontos, por exemplo, com a publicação nas redes sociais do autarca da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que esta quinta-feira escreveu sobre os “silêncios” dos “atuais órgãos de soberania” e de “um gesto”, referindo-se ao telefonema de António José Seguro, que aproveitou a deixa. “Confirmo que falei com o Dr. Pedro Santana Lopes porque fiquei preocupado com as consequências também no concelho dele, designadamente em termos hospitalares, onde o bloco de operações foi devastado com a tragédia. É esse o meu dever”, disse aos jornalistas na última ação do dia, na academia de formação da Autoeuropa, em Palmela. O país tem de perceber que estamos a viver uma autêntica tragédia em alguns dos concelhos Para Seguro, “é normal e natural” que se desloque sozinho às zonas afetadas pela Kristin. “Para expressar a minha solidariedade e, sobretudo, para perceber melhor a situação”. Mas não para criticar diretamente Montenegro, Marcelo ou mesmo Ventura. As críticas ficam nas entrelinhas: “O país tem de perceber que estamos a viver uma autêntica tragédia em alguns dos concelhos”, descrevendo um cenário de “horror e tragédia” com pessoas “sem luz, sem água” e terras “onde não há uma loja de alimentos nem supermercados que esteja aberta”. Seguro elogia o trabalho “fantástico” das autarquias, da proteção civil, dos bombeiros, da polícia, da GNR, da Segurança Social e evita criticar a ação do Governo. Questionado sobre o facto de o Presidente da República ainda não se ter deslocado às regiões afetadas, o socialista responde seco: “Não vou aproveitar este momento para qualquer aproveitamento político”.