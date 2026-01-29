Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jan, 2026
PRESIDENCIAIS 2026

O dia em que Seguro fez a tripla e se antecipou a Montenegro, Marcelo e Ventura

29 jan, 2026 - 18:22 • Susana Madureira Martins

Depois de deslocar-se a Leiria sozinho na quarta-feira, o candidato apoiado pelo PS anunciou que pretende ir, de novo, ainda esta quinta-feira, às zonas afetadas pelo mau tempo e recusa qualquer “aproveitamento político” do que diz ser a “tragédia” e o horror” que o país está a viver.

De uma assentada, António José Seguro fez uma tripla. Antecipou-se ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e, sobretudo, antecipou-se ao adversário na corrida a Belém, André Ventura, ao deslocar-se sozinho, na quarta-feira, às zonas afetadas pelo temporal em Leiria, sem a comunicação social e antes dos outros três protagonistas políticos.

Já depois de Ventura e Montenegro terem ido a Leiria e a Coimbra, o candidato presidencial apoiado pelo PS anunciou que a intenção é deslocar-se, de novo, e ainda esta quinta-feira, a zonas afetadas pela tempestade Kristin, recusando qualquer “aproveitamento político”.

Pelas mesmas razões, Seguro recusou criticar Montenegro, Marcelo ou ainda Ventura. Numa ação de campanha em Palmela, voltou a dizer-se “muito, muito, muito preocupado” e “chocado” com as imagens que viu e com os relatos que ouviu dos diversos presidentes de câmara com quem vem falando.

Ramalho Eanes apoia Seguro com quem se identifica "no pensamento democrático"

Presidenciais

Ramalho Eanes apoia Seguro com quem se identifica "no pensamento democrático"

De acordo com o antigo Presidente da República, es(...)

O candidato apresenta-se agora de gravata, ao contrário do que fez nas duas semanas da primeira volta, assume pose de Estado e ganha pontos, por exemplo, com a publicação nas redes sociais do autarca da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que esta quinta-feira escreveu sobre os “silêncios” dos “atuais órgãos de soberania” e de “um gesto”, referindo-se ao telefonema de António José Seguro, que aproveitou a deixa.

Confirmo que falei com o Dr. Pedro Santana Lopes porque fiquei preocupado com as consequências também no concelho dele, designadamente em termos hospitalares, onde o bloco de operações foi devastado com a tragédia. É esse o meu dever”, disse aos jornalistas na última ação do dia, na academia de formação da Autoeuropa, em Palmela.

O país tem de perceber que estamos a viver uma autêntica tragédia em alguns dos concelhos

Para Seguro, “é normal e natural” que se desloque sozinho às zonas afetadas pela Kristin. “Para expressar a minha solidariedade e, sobretudo, para perceber melhor a situação”. Mas não para criticar diretamente Montenegro, Marcelo ou mesmo Ventura. As críticas ficam nas entrelinhas: “O país tem de perceber que estamos a viver uma autêntica tragédia em alguns dos concelhos”, descrevendo um cenário de “horror e tragédia” com pessoas “sem luz, sem água” e terras “onde não há uma loja de alimentos nem supermercados que esteja aberta”.

Seguro elogia o trabalho “fantástico” das autarquias, da proteção civil, dos bombeiros, da polícia, da GNR, da Segurança Social e evita criticar a ação do Governo. Questionado sobre o facto de o Presidente da República ainda não se ter deslocado às regiões afetadas, o socialista responde seco: “Não vou aproveitar este momento para qualquer aproveitamento político”.

"Carneiro pode ter mais sucesso no diálogo com o PSD com eleição de Seguro"

Casa Comum

"Carneiro pode ter mais sucesso no diálogo com o PSD com eleição de Seguro"

A ex-ministra Mariana Vieira da Silva alerta que o(...)

Ao mesmo tempo, Seguro insiste que tem estado em permanente contacto com os autarcas e responsáveis da Proteção Civil, acompanhando “a todo o tempo aquilo que está a acontecer e sobretudo contribuir para que haja uma resposta rápida”. Mas não vai mais longe do que isto.

Por exemplo, questionado pelos jornalistas se notou na visita que fez a Leiria se há uma falta de resposta pública, Seguro despacha dizendo que “neste momento, o que é preciso é resposta”, sem dizer de quem ou entrando em críticas a este ou aquele órgão de soberania.

Mesmo sobre o comportamento do adversário, Seguro é parco em palavras, não deixando de dar um remoque. Questionado sobre se há uma diferença de formato entre a sua deslocação a Leiria e a de André Ventura à mesma região, que, ao contrário da de Seguro foi pública e com a presença dos jornalistas, o socialista apenas diz que “não é a única” diferença.

Cancelada a última ação desta quinta-feira, um comício em Almeirim, o candidato apoiado pelo PS saiu da visita à academia de formação da Autoreuropa, em Palmela, rumo a um dos concelhos afetados pelo temporal. A agenda pública de campanha deverá ser recuperada esta sexta-feira no distrito de Aveiro, com uma iniciativa em São João da Madeira. Se o tempo o permitir.

