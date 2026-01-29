Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Onde está a ministra?". Líder da IL critica ausência de MAI perante efeitos do mau tempo

29 jan, 2026 - 12:40 • Alexandre Abrantes Neves

Apesar de não pedir a demissão, Mariana Leitão apela à ministra para assumir responsabilidades: "Quando aceitam serem ministros, sabem que têm de lidar com estas situações". Sobre a situação de calamidade, a presidente liberal lamenta a decisão "tardia" que mostra "desorientação" do governo.

A+ / A-

A líder da Iniciativa Liberal (IL) critica a ausência pública da ministra da administração interna perante os efeitos da tempestade Kristin no centro do país.

Em entrevista à Renascença, Mariana Leitão lamenta que Maria Lúcia Amaral ainda não tenha visitado as populações afetadas pelo mau tempo desde a passada terça-feira.

“Ou não está a ser capaz de lidar com a situação, ou, do ponto de vista comunicacional, entendeu-se que não seria a pessoa indicada para falar. Uma coisa é certa. Em última instância, além do primeiro-ministro, a responsabilidade direta é da ministra da Administração Interna”, critica, dizendo que esta é uma “estratégia” e sugerindo que o governo está empenhado em defender a ministra.

“Onde é que está a ministra da Administração Interna? Em todas estas situações, quem tem falado? Ou o primeiro-ministro ou o secretário de Estado”, questiona.

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Pelo menos quatro mortos e mais de 5.400 ocorrênci(...)

Apesar de pedir à ministra para assumir responsabilidades, a líder liberal não esclarece se é tempo de Maria Lúcia Amaral abandonar o cargo, preferindo frisar que, neste momento, o “importante” é ver a ministra no terreno, junto das populações afetadas.

Gostava que a senhora ministra desse a cara. Vá ao local, acompanhe as operações de alguma forma. Parece-me que essa é a responsabilidade, não só do secretário de Estado, mas, obviamente, da ministra. Em última instância, a tutela é dela”, insistiu.

“As pessoas, quando aceitam serem ministros, sabem que têm de lidar com estas situações e que, quando estas situações ocorrem, com maior ou menor previsibilidade, com maior ou menor impacto, é a elas que lhes compete assumir a coordenação, falar com as pessoas, dar sinais à população, tranquilizar a população. Tudo aquilo que nós não temos assistido”, acrescentou.

Já sobre a situação de calamidade decretada na manhã desta quinta-feira pelo governo – e que a IL já vinha pedindo desde quarta-feira –, Mariana Leitão considera que a decisão “vem tarde” e que mostra “desorientação” por parte do governo.

"Ainda esta manhã, o secretário de Estado disse que ainda estavam a avaliar se fazia sentido ou não decretar o estado de calamidade. Meia hora depois, está o primeiro-ministro a dizer que, afinal, vamos decretar o estado de calamidade".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias