Seguro lidera sondagem de segunda volta com 66%, Ventura com 34%

Na primeira sondagem de presidenciais divulgada esta semana, António José Seguro volta a liderar as intenções de voto, desta vez com 66%, contra 34% de André Ventura.

No barómetro realizado pelo ICS-ISCTE e GfK para a SIC e o Expresso, através de simulação de voto em urna, foram entrevistadas 902 pessoas, para uma margem de erro de +/- 3,25%.

António José Seguro lidera as intenções diretas de voto, com 51%, contra 27% de André Ventura, enquanto 8% estão indecisos, 12% assumem-se como abstencionistas e 2% dizem que vão optar pelo voto nulo ou branco.

Na sondagem, Seguro é o que reúne mais intenções de voto entre homens e mulheres, entre pessoas mais velhas e mais jovens, entre licenciados e quem tem menos habilitações, e também entre quem vive com mais dificuldade ou com menos dificuldade. Ventura só vence entre quem é simpatizante do Chega.