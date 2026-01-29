Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro lidera sondagem de segunda volta com 66%, Ventura com 34%

29 jan, 2026 - 20:59 • Diogo Camilo

O candidato apoiado pelo PS está à frente nas intenções de voto entre homens e mulheres, entre pessoas mais velhas e entre os mais jovens.

A+ / A-

Na primeira sondagem de presidenciais divulgada esta semana, António José Seguro volta a liderar as intenções de voto, desta vez com 66%, contra 34% de André Ventura.

No barómetro realizado pelo ICS-ISCTE e GfK para a SIC e o Expresso, através de simulação de voto em urna, foram entrevistadas 902 pessoas, para uma margem de erro de +/- 3,25%.

António José Seguro lidera as intenções diretas de voto, com 51%, contra 27% de André Ventura, enquanto 8% estão indecisos, 12% assumem-se como abstencionistas e 2% dizem que vão optar pelo voto nulo ou branco.

Na sondagem, Seguro é o que reúne mais intenções de voto entre homens e mulheres, entre pessoas mais velhas e mais jovens, entre licenciados e quem tem menos habilitações, e também entre quem vive com mais dificuldade ou com menos dificuldade. Ventura só vence entre quem é simpatizante do Chega.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias