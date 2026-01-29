Ouvir
"Seguro sabe que votos do centro serão importantes daqui a cinco anos"

29 jan, 2026 - 13:55 • José Pedro Frazão

No programa Casa Comum da Renascença, o social-democrata Duarte Pacheco alerta para os perigos que a queda de taxa de rejeição de André Ventura implicam para o PSD e para a Iniciativa Liberal.

A+ / A-

O social-democrata Duarte Pacheco acredita que António José Seguro fará um mandato presidencial que não desagrade os apoiantes de centro-direita que está a recolher nesta segunda volta. O ex-deputado do PSD acredita que Seguro é "uma pessoa relativamente nova que tem a ambição natural de fazer um segundo mandato", pelo que tenderá a gerir a base eleitoral que o poderá eleger.

"Sabe perfeitamente que os votos que vai ter agora do Centro serão novamente importantes daqui a 5 anos. Por isso não pode nunca atirá-los pela porta fora, senão põe em causa a sua reeleição", afirma Duarte Pacheco, no programa "Casa Comum", da Renascença.

O social-democrata volta a alertar para a descida da taxa de rejeição de André Ventura nas sondagens. O ex-deputado do PSD considera que o principal desafio do centro-direita é a diminuição da "aversão a André Ventura".

"A partir do momento em que se vota uma vez, se as pessoas não estiverem satisfeitas, já não têm o engulho de votar uma segunda vez. A taxa de rejeição tem vindo a descer. Se ele continuar com este registo e tiver 30% ou mais dos votos, significa que a taxa de rejeição continua a cair. Esse é o perigo para o PSD e para a Iniciativa liberal", afirma Duarte Pacheco.

