Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Carneiro acusa Governo de "insensibilidade e impreparação" na resposta à Depressão Kristin

30 jan, 2026 - 11:00 • João Malheiro

Para o socialista, a declaração do estado de calamidade "foi tardia" e devia ter sido decretado "mal se soube a extensão dos danos".

A+ / A-

José Luís Carneiro considera que o Governo mostrou "insensibilidade e impreparação" para antever e gerir a crise provocada pela passagem da Depressão Kristin, apontando que um mesmo já se tinha verificado no caso dos incêndios e no apagão de abril do ano passado.

Em conferência de imprensa, o secretário-geral do PS entende que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou "a tempo e horas" das características da tempestade e o Executivo devia ter-se antecipado ao mau tempo.

Para Carneiro, a declaração do estado de calamidade "foi tardia" e devia ter sido decretado "mal se soube a extensão dos danos", a 28 de fevereiro. No entender do líder socialista, a comunicação de crise do lado do Governo "tem faltado".

"Não houve reunião da Comissão Nacional da Proteção Civil, ou seja, uma vez mais, não existiu coordenação política interministerial prevista no Sistema de Proteção Civil", lamenta, por outro lado.

O secretário-geral do PS e antigo ministro da Administração Interna puxou dos galões da sua experiência "em gestão de crises" para garantir, ainda, "total disponibilidade" para apoiar o Governo durante a gestão desta crise.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias