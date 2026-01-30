Ouvir
CNE garante que tudo se mantém como previsto nas zonas afetadas pela Depressão Kristin

30 jan, 2026 - 12:03 • Teresa Almeida

Porta-voz da CNE esclarece, contudo, que, apesar de não haver comunicação de constrangimentos, não é possível garantir total normalidade no processo nesta fase.

A+ / A-

Tudo se mantém como previsto. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) está a acompanhar a situação nas zonas afetadas pela tempestade Kristin antes do voto antecipado e garante que tudo deverá prosseguir como planeado.

A CNE acompanha de perto a situação nas áreas afetadas pela Dempestade Kristin, prevista para o dia do voto antecipado, a 1 de fevereiro. Até ao momento, não há indicação de impedimentos para o exercício do direito de voto nos locais previamente definidos.

Ouvido pela Renascença, o porta-voz da CNE, André Wemans, afirmou que, apesar de não haver comunicação de constrangimentos, não é possível garantir total normalidade no processo nesta fase.

"Estamos a acompanhar a situação e, se for necessário, qualquer ação da CNE será tomada", acrescentou.

A CNE reconhece que algumas regiões enfrentam condições difíceis, "os autarcas estão presentes nas áreas afetadas, a tratar de situações urgentes e a ajudar a restaurar o acesso aos serviços essenciais. Eventualmente, poderá ser necessário alterar os locais de votação. Nestes casos, a população será informada atempadamente, de forma a garantir que todos os eleitores saibam onde votar".

André Wemans reforçou que as câmaras farão todo o possível para que o processo decorra normalmente e que qualquer alteração nos locais de voto será amplamente divulgada.

A CNE mantém o acompanhamento contínuo e garante que qualquer evolução será comunicada de imediato à população, assegurando a transparência e a segurança do processo eleitoral.

Saiba Mais
