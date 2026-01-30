Ministra justifica ausência do terreno com "trabalho em contexto de invisibilidade"

A ministra da Administração Interna explica que ainda não se deslocou até aos terrenos mais afetados pela tempestade Kristin, porque há muito trabalho invisível, de gabinete, que tem de ser feito numa altura destas.



Maria Lúcia Amaral falou esta sexta-feira à tarde pela primeira vez em público desde a passagem do temporal na madrugada de quarta-feira, que causou até ao momento cinco mortos.

“Eu sou a responsável pela Administração Interna com muita honra e responsável da Proteção Civil com muita honra”, começou por afirmar.

“Há muito muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade, no gabinete, trabalho de informação numa situação destas em que nos temos de prevenir, temos trabalho de informação, de reflexão, de planeamento e, sobretudo, de coordenação”, explicou Maria Lúcia Amaral.

A governante adiantou que a Comissão Nacional de Emergência e Proteção e Civil vai reunir-se no domingo.

A ministra da Administração Interna falou aos jornalistas à margem de uma conferência de imprensa na Proteção Civil, em que foram deixados alertas para um novo agravamento do estado do tempo previsto a partir de domingo à noite.

Embora não se espere um cenário semelhante ao temporal da passada quarta-feira, prevê-se uma semana muito chuvosa, em zonas já com solos muito saturados.

Após a conferência de imprensa na sede da Proteção Civil, Maria Lúcia Amaral acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Leiria, uma das zonas mais afetadas pela tempestade Kristin.