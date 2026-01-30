Ouvir
Depressão Kristin

"Não era o objetivo desejado": Ministro apaga vídeo de autopromoção na gestão da tempestade

30 jan, 2026 - 17:07 • Diogo Camilo

Leitão Amaro publicou um conteúdo em que surge em reuniões com assessores e de mangas arregaçadas no qual mostra o acompanhamento das operações de socorro nas regiões afetadas pela Depressão Kristin. Leitão Amaro diz que interpretação em algumas pessoas foi "injustificada".

A+ / A-

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, apagou a publicação em que autopromovia o seu trabalho na gestão de crise da depressão Kristin, no acompanhamento das operações de socorro nas regiões afetadas pela tempestade, publicado esta quinta-feira.

Na publicação, Leitão Amaro surgia de mangas arregaçadas, num vídeo com edição profissional e com uma marca de água feita pelo próprio, com assessores à sua volta e em reuniões.

Em declarações esta sexta-feira durante uma visita às zonas afetadas, o ministro admitiu que "a interpretação que suscitou em algumas pessoas era injustificada".

"Não era o objetivo desejado, não devia estar e, portanto, foi retirada", apontou, enquanto o Observador avançou que o vídeo foi publicado sem que o ministro tenha visto a versão final.

Tópicos
Saiba Mais
