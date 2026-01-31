Mau tempo. Marcelo diz que apoio das Forças Armadas só "arrancou" sexta-feira

O Presidente da República disse este sábado que as Forças Armadas só chegaram verdadeiramente ao terreno na sexta-feira, apesar de o Exército garantir que começou a mobilizar-se na quarta-feira, numa resposta à tempestade Kristin.

Confrontado com críticas sobre a mobilização tardia dos militares perante a catástrofe na zona centro, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações feitas em Ferreira do Zêzere, sublinhou que a presença no terreno está agora a aumentar.

“No dia 29, eu fui a uma cerimónia militar ao fim da tarde e, nessa altura, já estava praticamente fechado aquilo que ia arrancar. Arrancou, no dia 30, hoje estamos a 31, está a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar”, afirmou o Presidente, frisando que esta situação evidencia “um problema de fundo”.

“Penso, desde há muito tempo, que além das instituições todas que estão, e bem, a agir em conjunto, que as Forças Armadas é óbvio que deviam estar sempre inseridas neste sistema de Proteção Civil”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda natural a convocatória de um Conselho de Ministros extraordinário para a manhã de domingo, onde será analisada a situação de calamidade, avaliadas medidas de prevenção para os próximos dias e discutida a recuperação das zonas mais afetadas pela depressão Kristin.

O Presidente da República referiu que o primeiro-ministro ganhou consciência da gravidade da situação, reconhecendo que esta é mais séria do que inicialmente se pensava.

“O Sr. Primeiro-Ministro está muito preocupado. Ele tem a noção de que isto é muito mais tenso e muito mais grave do que poderia parecer à primeira vista e, sendo assim, que o Governo deve intervir e intervir com urgência”, disse Marcelo.

Para a tarde de domingo está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que será presidida pela ministra da Administração Interna.

Face ao agravamento da situação meteorológica previsto para a próxima semana, colocam-se dúvidas sobre as condições para a realização de eleições em alguns locais afetados pela intempérie. Marcelo reconhece que alterar os planos seria muito complexo.

“Implicaria criar um sistema ou de reabertura global ou de regime excecional para certas áreas. É uma opção muito sensível e melindrosa e, portanto, o Presidente da República, que tem a competência apenas de fixar a data das eleições, não tem a competência para intervir permitindo regimes eleitorais com períodos de tempo ou com adiamentos parcelários”, afirmou o Chefe de Estado.

Entretanto, a administração eleitoral decidiu mudar o local de voto antecipado em mobilidade deste domingo em seis municípios devido aos efeitos da depressão Kristin. As alterações afetam Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves.