Mau tempo. Marcelo diz que apoio das Forças Armadas só "arrancou" sexta-feira

31 jan, 2026 - 18:40 • José Pedro Frazão , Fábio Monteiro
O Presidente da República disse este sábado que as Forças Armadas só chegaram verdadeiramente ao terreno na sexta-feira, apesar de o Exército garantir que começou a mobilizar-se na quarta-feira, numa resposta à tempestade Kristin.
Confrontado com críticas sobre a mobilização tardia dos militares perante a catástrofe na zona centro, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações feitas em Ferreira do Zêzere, sublinhou que a presença no terreno está agora a aumentar.
“No dia 29, eu fui a uma cerimónia militar ao fim da tarde e, nessa altura, já estava praticamente fechado aquilo que ia arrancar. Arrancou, no dia 30, hoje estamos a 31, está a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar”, afirmou o Presidente, frisando que esta situação evidencia “um problema de fundo”.
“Penso, desde há muito tempo, que além das instituições todas que estão, e bem, a agir em conjunto, que as Forças Armadas é óbvio que deviam estar sempre inseridas neste sistema de Proteção Civil”, acrescentou.
Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda natural a convocatória de um Conselho de Ministros extraordinário para a manhã de domingo, onde será analisada a situação de calamidade, avaliadas medidas de prevenção para os próximos dias e discutida a recuperação das zonas mais afetadas pela depressão Kristin.
O Presidente da República referiu que o primeiro-ministro ganhou consciência da gravidade da situação, reconhecendo que esta é mais séria do que inicialmente se pensava.
“O Sr. Primeiro-Ministro está muito preocupado. Ele tem a noção de que isto é muito mais tenso e muito mais grave do que poderia parecer à primeira vista e, sendo assim, que o Governo deve intervir e intervir com urgência”, disse Marcelo.
Para a tarde de domingo está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que será presidida pela ministra da Administração Interna.
Face ao agravamento da situação meteorológica previsto para a próxima semana, colocam-se dúvidas sobre as condições para a realização de eleições em alguns locais afetados pela intempérie. Marcelo reconhece que alterar os planos seria muito complexo.
“Implicaria criar um sistema ou de reabertura global ou de regime excecional para certas áreas. É uma opção muito sensível e melindrosa e, portanto, o Presidente da República, que tem a competência apenas de fixar a data das eleições, não tem a competência para intervir permitindo regimes eleitorais com períodos de tempo ou com adiamentos parcelários”, afirmou o Chefe de Estado.
Entretanto, a administração eleitoral decidiu mudar o local de voto antecipado em mobilidade deste domingo em seis municípios devido aos efeitos da depressão Kristin. As alterações afetam Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves.
O Exército divulgou este sábado um balanço completo das operações de apoio às autoridades civis, sublinhando que mantém empenhados meios de engenharia, energia, apoio logístico e acolhimento, assegurando ações de limpeza e desobstrução de itinerários, reposição de condições de mobilidade e apoio a infraestruturas essenciais.
De acordo com o comunicado, “no dia 28 de janeiro (quarta-feira), foi mobilizado um Destacamento de Engenharia (DestEng) para a região de Ferreira do Zêzere, com a missão de limpeza de itinerários e estradas, visando restabelecer a mobilidade local e apoiar as operações no terreno”.
No dia seguinte, “29 de janeiro (quinta-feira), foram mobilizados três Destacamentos de Engenharia, um na Marinha Grande e dois em Ferreira do Zêzere”, com a mesma missão. Cada destacamento operou com uma máquina de engenharia, uma plataforma de transporte e uma viatura ligeira de apoio. Nesse dia, foram também empenhados três módulos de energia com geradores em Alvaiázere, para acionar eletrobombas em estações de captação de água, apoiar bombeiros e garantir energia a um lar de idosos. Cada equipa operou com viatura pesada e atrelado gerador.
Ainda no mesmo dia, “em Tomar, o Exército assegurou apoio de alojamento a 48 bombeiros e apoiou o Município com uma equipa de desobstrução de itinerária equipada com motosserras”.
No dia 30 de janeiro (sexta-feira), mantiveram-se no terreno três destacamentos em Ferreira do Zêzere e Marinha Grande. Foram ainda mobilizados dois destacamentos adicionais para Vieira de Leiria, também com plataformas, máquinas de engenharia e viaturas ligeiras. As três equipas de energia permaneceram operacionais em Alvaiázere, garantindo fornecimento elétrico para captação de água, apoio aos bombeiros e a um lar de idosos. Em Tomar, continuaram o apoio logístico aos 48 bombeiros e os trabalhos de desobstrução de itinerários.
Nesse mesmo dia, foi mobilizado um novo módulo de energia para restabelecer o funcionamento do Centro Social e Paroquial de Tomar, e o Regimento de Transportes apoiou 34 cidadãos ucranianos desalojados, assegurando alojamento, alimentação e uma equipa de apoio psicológico.
Para sábado, 31 de janeiro, está prevista a manutenção das operações já em curso e o reforço com sete equipas de intervenção para a região de Tomar e seis equipas de motosserristas para Ferreira do Zêzere, utilizando viaturas todo-o-terreno Hilux. Estão também em fase de mobilização cinco geradores adicionais: três de 150 kVA e dois de 250 kVA.
O Exército informa que manterá o dispositivo em prontidão e que, “em função das necessidades sinalizadas pelas autoridades competentes, continuará a incrementar e mobilizar meios”. Atualmente, está disponível uma estrutura composta por três Destacamentos de Engenharia, oito módulos de energia, capacidade de alojamento para mil pessoas distribuída por dez unidades militares, 17 equipas de limpeza e desobstrução, dois módulos de alojamento (100 pessoas cada), um módulo de alimentação (100 pessoas) e nove equipas de motosserristas.
O comunicado conclui com a garantia de que “o Exército continuará a prestar apoio às populações enquanto se mantiverem as condições que o justifiquem, em coordenação com as entidades responsáveis pela proteção e socorro, reforçando meios sempre que necessário”.