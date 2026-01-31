Ouvir
Mau tempo. Montenegro convoca Conselho de Ministros Extraordinário

31 jan, 2026 - 17:11 • Fábio Monteiro

O primeiro-ministro convocou um Conselho de Ministros Extraordinário para este domingo, às 10h00. A reunião visa responder à situação de calamidade provocada pelo mau tempo.

A+ / A-

Luís Montenegro convocou um Conselho de Ministros Extraordinário para domingo, 1 de fevereiro, às 10h00.

Segundo a nota oficial, o Conselho irá abordar “a situação de calamidade; o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias); e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas”.

A convocatória surge numa altura de condições meteorológicas adversas, que têm provocado estragos em várias zonas do país.

