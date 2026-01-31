Mau tempo. Montenegro convoca Conselho de Ministros Extraordinário

31 jan, 2026 - 17:11 • Fábio Monteiro
Luís Montenegro convocou um Conselho de Ministros Extraordinário para domingo, 1 de fevereiro, às 10h00.
Segundo a nota oficial, o Conselho irá abordar “a situação de calamidade; o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias); e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas”.
A convocatória surge numa altura de condições meteorológicas adversas, que têm provocado estragos em várias zonas do país.