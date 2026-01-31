Paulo Raimundo classifica como "asqueroso" aproveitamento político da desgraça das populações

O secretário-geral do PCP classificou este sábado como "asqueroso" o aproveitamento político "por parte de alguns" da desgraça das populações devastadas pela depressão Kristin, sugerindo que "deixem os vídeos, os tik toks e as palhaçadas e resolvam os problemas das pessoas".

Paulo Raimundo falava em Almada, no distrito de Setúbal, num comício intitulado "Outro Rumo para o País. Rejeitar o pacote laboral, a exploração e as injustiças", em que dedicou parte da sua intervenção à situação das pessoas que enfrentam as consequências da tempestade, com milhares sem eletricidade, água e telecomunicações, com produções agrícolas destruídas, empresas fechadas, estradas cortadas e casas inabitáveis.

O secretário-geral do PCP afirmou que "sucedem-se dramáticos acontecimentos e repetem-se sempre as mesmas manobras e as mesmas cenas tristes", considerando que a única novidade neste episódio foi "o grau mais elevado do asqueroso aproveitamento político da parte de alguns, perante a desgraça do povo".

"Deixem os vídeos, deixem os tik toks, deixem as palhaçadas, resolvam os problemas das pessoas. Ponham geradores, resolvam a eletricidade, tratem da água, arranjem locais para as pessoas viverem e passarem a noite. Deixem-se de brincar com as pessoas, deixem-se de brincar com o nosso povo", disse Paulo Raimundo, frisando que "enquanto muitos, perante a desgraça, se põem em bicos de pés para aparecer na fotografia" ou "montam um cenário apenas para a imagem", outros "tenham arregaçado as mangas para fazer um belo filme", enquanto as populações continuam com os seus problemas por resolver.

O secretário-geral do PCP adiantou que este foi "mais um drama que ficou sem a resposta que devia ter sido dada", defendendo que isso confirma o que tem vindo a afirmar: "um Estado para intervir de forma rápida, para resolver problemas o mais rapidamente possível, tem que ter na mão as alavancas fundamentais, os sectores fundamentais para poder intervir".

"Um Estado para responder não pode ter a sua produção elétrica, a distribuição elétrica e a rede elétrica nas mãos de interesses que não os nacionais. Um Estado para responder não pode ter as empresas de telecomunicações a servir tudo e todos, menos o interesse nacional. Um Estado para responder precisa de ter as alavancas na mão e, se não o tiver, fica como este está, completamente incapacitado, completamente hesitante, sem saber o que fazer, sem instrumentos para poder fazer", sustentou.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na passada quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, além de vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No concelho da Batalha, distrito de Leiria, um homem de 73 anos morreu este sábado ao cair de um telhado enquanto reparava as telhas.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial nas linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos registados.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode vir a aumentar.