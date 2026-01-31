Seguro mantém foco no temporal, alinha com Marcelo e põe apoiantes a atacar Ventura

Com o discurso capturado pelos efeitos da depressão Kristin, António José Seguro deixa para os seus apoiantes os ataques políticos ao adversário André Ventura. O socialista mantém-se na zona Norte do país e continua a apresentar propostas ao Governo, à medida que vai falando com os autarcas das zonas mais afetadas, deixando avisos para os próximos dias.

“Há uma nova preocupação”, começou por dizer Seguro aos jornalistas este sábado, na Lixa, que é a “possibilidade de haver cheias com a subida das águas dos rios e, designadamente, com as descargas que terão de ser feitas, em particular na barragem da Aguieira, e que isso possa ter implicação no rio Mondego e também nos afluentes”.

Seguro falou à comunicação social minutos depois de o Presidente da República falar em Leiria. Ouviu, de resto, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa através de um telemóvel dos jornalistas e alinhou com a posição de que é necessária uma “avaliação” da resposta ao temporal, mas “não já”.

“Como há pouco ainda ouvimos do atual Presidente da República, é importante que se faça uma avaliação quando o processo terminar. Neste momento, o que é necessário é encontrar soluções concretas para que as famílias e as empresas possam rapidamente recuperar os seus bens, voltarem a ter uma vida normal, voltarem a ter luz, voltarem a ter água”, defendeu o candidato.

Questionado se propõe outro instrumento de avaliação que não seja uma comissão técnica independente, proposta por Marcelo, Seguro respondeu taxativo: “Não, por amor de Deus”, evitando eventuais choques com o Presidente em funções.

Este sábado, Seguro esteve em contacto com autarcas, não disse exatamente quais, e garantiu que a espécie de campanha paralela que anda a fazer vai continuar. “Amanhã irei visitar mais um local afetado”, anunciando que está “a equacionar e ver da possibilidade de, porventura, já poder levar comunicação social, se houver condições para isso”.

Com mais uma ação de campanha cancelada na manhã deste sábado, na Trofa, Seguro surgiu aos jornalistas com mais uma proposta ao Governo. Desta feita, para que se “possa alargar os prazos para as exigências de cumprimentos fiscais e administrativos, designadamente nos concelhos que estão mais afetados e que estão sob calamidade”.

Não se trata de “não pagar”, frisa Seguro, mas de “ter mais tempo para as pessoas poderem cumprir as suas obrigações”, porque, diz, “em alguns casos não há sequer internet”.

Sobre outra proposta, feita esta sexta-feira, em que apelou ao Governo que peça a extensão do PRR para que a construção civil se dedique à reconstrução dos concelhos afetados pelo temporal, Seguro foi este sábado ainda mais longe, pressionando a “solidariedade” das instituições europeias.

Questionado se o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa e seu adversário nas primárias do PS em 2014, poderia servir como veículo para uma decisão favorável da Comissão Europeia, Seguro assumiu que “isso deve ser feito”. E foi especialmente duro com Bruxelas, caso a resposta venha a ser negativa.

“É lamentável que tomem essa posição. Há um povo europeu a sofrer, com dificuldades. O que se pede é que alarguem o prazo e é a visão administrativa e burocrática que impera sobre a necessidade e a urgência de apoiar humanitariamente as pessoas. Eu acho que não vivemos num mundo certo. Alguém está errado desse ponto de vista. Se é verdade, volto a dizer, se é verdade que a Comissão Europeia tem esta posição, é uma coisa inaceitável e inimaginável”, apelando a uma revisão de Bruxelas.

Com tudo isto, a mensagem política pura e dura tem ficado para trás. Porque, segundo o próprio candidato, “uma coisa é a campanha eleitoral, há eleições, a vida é o que é, outra coisa é a urgência, essa é a mais urgente e prioritária, de acompanhar a situação de aflição das famílias e das empresas em zonas afetadas”.

O foco não são as sondagens, que têm indicado uma quebra na intenção de voto em Seguro. “Não, aquilo que eu temo é que a resposta que as pessoas precisam neste momento e que vivem situações de aflição, que não têm luz, que não têm água, tenha que ser resolvida rapidamente”, atalha Seguro, que, no entanto, percebe o dilema.

“É evidente que estamos numa campanha eleitoral. Isto é uma situação nova para todos nós, que é, no fundo, equilibrar esta preocupação e, sobretudo, manifestar a nossa solidariedade com as pessoas e, simultaneamente, fazer uma campanha onde o apelo ao voto é indispensável em favor daquilo que são os valores que eu defendo na minha candidatura”, assume o candidato.

A captura do discurso de Seguro para a resposta ao temporal faz desviar para outros protagonistas a mensagem política pura e dura em tempo de campanha eleitoral para as presidenciais. O socialista ignora o adversário, mas os seus apoiantes não.

Este sábado, coube ao presidente da câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, a despesa anti-Ventura, num almoço-comício na Lixa.

“Ou temos alguém que nos faz lembrar aqueles livros da Isabel Alçada e da Ana Maria Magalhães, que é ‘Uma aventura’ e que hoje faz uma aventura e ‘sou candidato à câmara de Loures’, amanhã faço uma aventura e sou candidato a São Bento ou hoje faço uma aventura e sou candidato a Belém. Queremos um homem que sabe aquilo que quer”, concluiu o autarca, e esse homem, claro, é Seguro.



Também o mandatário do socialista no Porto, Pedro Sobrado, fez o mesmo e criticou Ventura, sacando da sua própria condição de cristão.

“Como cristão, fico arrepiado com um candidato que gosta de fazer propaganda no final das missas, mas cujas tomadas de posição vão ao arrepio da doutrina social da Igreja”, disse Sobrado.

Numa curta e pouco festiva intervenção de campanha, Seguro enalteceu as cinco toneladas de alimentos que foram recolhidas com a compra dos bilhetes para este almoço na Lixa e que servirão para distribuir pelos concelhos afetados pelo temporal. Na única mensagem política do discurso, apelou ao voto, avisando que “não basta ter o voto no coração e na cabeça”.

Este domingo é dia de voto antecipado e, no dia 8 de fevereiro, o socialista espera a vitória, mesmo que não fale dela desde quarta-feira, notando-se um discurso sem mensagem política e com indicações para contenção nos mais recentes comícios.