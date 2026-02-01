Carneiro visita zonas afetadas e segunda-feira reúne-se com especialistas

O secretário-geral do PS visita hoje, sozinho, alguns dos concelhos mais afetados pela tempestade e reúne-se segunda-feira com um conjunto de especialistas, visando melhorar a resposta. Decorre depois uma reunião do Secretariado Nacional do partido.

Segundo informação adiantada à "Lusa" por fonte oficial do PS, José Luís Carneiro está hoje "a percorrer alguns dos concelhos mais afetados" pela tempestade Kristin e está "em contacto com autarcas", numa visita sem comunicação social.

Para segunda-feira, já na sede do PS, em Lisboa, o líder socialista tem uma reunião com especialistas de diferentes áreas, encontro marcado para as 09:00. A mesma fonte refere que estes "podem contribuir para a melhoria da resposta nacional à situação gerada pela recente tempestade que afetou o país".

Depois, para as 11:00, José Luís Carneiro convocou uma reunião do Secretariado Nacional do PS, estando para as 12:30 previstas declarações à comunicação social.