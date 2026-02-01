Ouvir
"Devemos cumprir com sentido de responsabilidade a nossa democracia": Montenegro vota antecipadamente na segunda volta das presidenciais

01 fev, 2026 - 18:35 • Fábio Monteiro

Luís Montenegro já votou antecipadamente na segunda volta das presidenciais, marcada para 8 de fevereiro. O primeiro-ministro apelou à responsabilidade cívica, sem declarar apoio a qualquer candidato.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, exerceu este domingo o seu direito de voto antecipado, no âmbito da segunda volta das eleições presidenciais, que se realiza no próximo dia 8 de fevereiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Através de uma publicação na rede social X, Montenegro apelou à participação dos cidadãos, defendendo que, mesmo perante desafios exigentes, deve prevalecer o cumprimento dos deveres democráticos.

“Acabei de votar, de forma antecipada, na segunda volta das eleições presidenciais. Apesar das preocupações e tarefas que a todos nos mobilizam por estes dias – e a que estou completamente dedicado – devemos cumprir com sentido de responsabilidade a nossa democracia e participar nas escolhas sobre o nosso futuro coletivo”, escreveu.

Na mesma nota, o chefe do Governo afirmou a confiança na capacidade do país para ultrapassar momentos difíceis.
“Somos capazes de fazer essa conciliação, como seremos capazes de superar os momentos de provação que enfrentamos. Com sentido de ambição e futuro”, acrescentou.

Luís Montenegro não declarou apoio público a nenhum dos candidatos que disputam esta segunda volta: António José Seguro e André Ventura.

