Montenegro: “As nossas prioridades foram sempre para que ninguém se sentisse sozinho”

Luis Montenegro garante que “do ponto de vista do que era possível fazer-se, foi feito”. É esta a resposta do primeiro-ministro às críticas de autarcas e de populações à resposta do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa propõe a criação de uma comissão para avaliar essa resposta e Montenegro não se opõe a esse escrutínio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Mas não teremos nenhuma questão em aprofundar essa reflexão no futuro”, disse Montenegro.

Depois de anunciar as várias medidas que o Governo aprovou para ajudar as populações e as empresas afectadas pela passagem da depressão Kristin, o primeiro-ministro quis deixar uma palavra “de presença e conforto àqueles que se têm sentido mais sós”.

“As nossas prioridades tiveram sempre precisamente para que ninguém se sentisse sozinho”, garante Luis Montenegro.

O primeiro-ministro afirma que, “desde o primeiro minuto, todas as forças no terreno fizeram a recuperação das condições de mobilidade para que todos estivessem contactáveis e à distância de um transporte, em caso de necessidade”.

Apesar de, cinco dias depois da passagem da tempestade, os autarcas continuarem a pedir a presença dos militares no terreno, o primeiro-ministro diz que as Forças Armadas estão a ajudar desde o dia 27 de Janeiro.

“As nossas Forças Armadas estão desde a primeira hora a colaborar em todos os procedimentos, quer preventivos, quer de intervenção de emergência e socorro”.

Montenegro não quis comentar os autarcas que falaram em quatro militares, mas diz que na próxima semana o número vai aumentar.

“Eu não vou entrar na discussão dos números, oportunamente teremos ocasião de o referir especificamente em cada momento. Nós, neste momento, estimamos ter dois a três mil militares envolvidos nas operações nos próximos dias”, garantiu.

O primeiro-ministro assegura que o Governo teve sempre “serenidade e responsabilidade” e um “espírito de cooperação e de solidariedade absolutos”, que envolveu no terreno cerca de 34 mil operacionais, “desde os nossos elementos das Forças e Serviços de Segurança e da Proteção Civil, às Forças Armadas, a elementos de vários departamentos do Estado, das infraestruturas, dos serviços sociais, até ao inestimável apoio dos funcionários das nossas autarquias locais”.