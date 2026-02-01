Ouvir
Montenegro: “As nossas prioridades foram sempre para que ninguém se sentisse sozinho”

01 fev, 2026 - 16:20 • Manuela Pires

O primeiro-ministro garantiu que foi feito tudo o quer era possível e avisou que nesta semana a chuva forte pode causar inundações e que algumas povoações localizadas em zonas ribeirinhas podem ter de ser evacuadas.

Luis Montenegro garante que “do ponto de vista do que era possível fazer-se, foi feito”. É esta a resposta do primeiro-ministro às críticas de autarcas e de populações à resposta do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa propõe a criação de uma comissão para avaliar essa resposta e Montenegro não se opõe a esse escrutínio.

“Mas não teremos nenhuma questão em aprofundar essa reflexão no futuro”, disse Montenegro.

Depois de anunciar as várias medidas que o Governo aprovou para ajudar as populações e as empresas afectadas pela passagem da depressão Kristin, o primeiro-ministro quis deixar uma palavra “de presença e conforto àqueles que se têm sentido mais sós”.

“As nossas prioridades tiveram sempre precisamente para que ninguém se sentisse sozinho”, garante Luis Montenegro.

O primeiro-ministro afirma que, “desde o primeiro minuto, todas as forças no terreno fizeram a recuperação das condições de mobilidade para que todos estivessem contactáveis e à distância de um transporte, em caso de necessidade”.

Apesar de, cinco dias depois da passagem da tempestade, os autarcas continuarem a pedir a presença dos militares no terreno, o primeiro-ministro diz que as Forças Armadas estão a ajudar desde o dia 27 de Janeiro.

“As nossas Forças Armadas estão desde a primeira hora a colaborar em todos os procedimentos, quer preventivos, quer de intervenção de emergência e socorro”.

Montenegro não quis comentar os autarcas que falaram em quatro militares, mas diz que na próxima semana o número vai aumentar.

“Eu não vou entrar na discussão dos números, oportunamente teremos ocasião de o referir especificamente em cada momento. Nós, neste momento, estimamos ter dois a três mil militares envolvidos nas operações nos próximos dias”, garantiu.

O primeiro-ministro assegura que o Governo teve sempre “serenidade e responsabilidade” e um “espírito de cooperação e de solidariedade absolutos”, que envolveu no terreno cerca de 34 mil operacionais, “desde os nossos elementos das Forças e Serviços de Segurança e da Proteção Civil, às Forças Armadas, a elementos de vários departamentos do Estado, das infraestruturas, dos serviços sociais, até ao inestimável apoio dos funcionários das nossas autarquias locais”.

Depois de Kristin e do mau tempo, como vai o Governo apoiar o país? Montenegro anuncia várias medidas

Conselho de Ministros

Depois de Kristin e do mau tempo, como vai o Governo apoiar o país? Montenegro anuncia várias medidas

A situação de calamidade mantém-se até 8 de fevere(...)

Zonas ribeirinhas podem ser evacuadas

O Governo decidiu prolongar a situação de calamidade até 8 de Fevereiro, uma vez que está prevista chuva forte para os próximos dias, o que exige atenção redobrada.

Luis Montenegro apela à população para seguir as orientações da Proteção Civil e avisa que haverá risco de cheias e inundações, e muitas zonas ribeirinhas podem ser evacuadas.

“Sabemos que os solos estão saturados e sabemos que há várias infraestruturas afetadas que vão dificultar a situação. Sabemos também que algumas zonas ribeirinhas enfrentarão situações de maior gravidade, que poderão mesmo chegar à necessidade de evacuação”, disse o primeiro-ministro.

Montenegro pede às populações para respeitarem as orientações das autoridades para evitar mais riscos.

“Para podermos diminuir o risco ao máximo, que o mesmo é dizer, para podermos evitar mais perdas, desde logo perdas em vidas humanas, mas também perdas materiais, que possam ser agudizadas pelo não acatar dessas mesmas orientações”, referiu.

A Proteção Civil emitiu um aviso à população sobre um agravamento significativo das condições meteorológicas, com início previsto para este domingo, dia 1 de Fevereiro, e que se deverá estender até ao dia 7.

As previsões apontam para precipitação persistente, que poderá ser forte em alguns momentos, e vento intenso.

