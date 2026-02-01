Ouvir
PRESIDENCIAIS 2026

Seguro já não pede dois milhões e meio de votos, mas quer “legitimidade eleitoral reforçada”

01 fev, 2026 - 21:58 • Susana Madureira Martins

De passagem pelos concelhos de Gouveia e do Fundão, o candidato apoiado pelo PS deixa as intervenções monotemáticas sobre a resposta ao temporal de quarta-feira e pede mobilização total. Quer “o maior número de votos” e, “perante o momento em que o país vive” diz que é preciso um Presidente da República “com muita força”.

A+ / A-

A desmobilização do eleitorado e a abstenção provocadas por sondagens favoráveis são um papão que António José Seguro quer evitar ao máximo e, depois de nos últimos dias se ter focado quase em exclusivo nos efeitos e respostas ao temporal de quarta-feira, o socialista regressa aos apelos de mobilização total e pede “legitimidade eleitoral reforçada”.

Se for eleito Presidente da República, Seguro terá uma legitimidade fresca para intervir politicamente, mas o entendimento do candidato apoiado pelo PS é que precisa de maximizar essa legitimidade em números para ter “força política”.

O tema não é novo na campanha de Seguro, mas estava adormecido. Com a agenda pouco preenchida, ainda capturada pelos efeitos do temporal dos últimos dias, o socialista esteve este domingo em Gouveia, onde pediu mobilização ao eleitorado.

“Ouvi pessoas a dizer que isto já está ganho, ‘é o nosso Presidente’. Não. Em democracia só é Presidente quem obtiver metade e mais um dos votos dos portugueses”, avisou Seguro, discursando no Teatro-Cine de Gouveia.

Afirmando-se como o único candidato que garante “estabilidade” e “paz social”, o candidato diz que “não é indiferente” o número de votos na sua candidatura. A aritmética das presidenciais é “metade mais um”, mas para Seguro isso não basta.

“Não basta ganhar por um, porque o próximo Presidente da República tem de sair com uma legitimidade eleitoral reforçada e quanto mais votos tiver mais força política tem para fazer com que os partidos, o Governo e o Parlamento façam aquilo que devem, que é contribuir dentro daquilo que são os seus projetos para resolver os problemas dos portugueses”, pediu Seguro.

O socialista não vai tão longe como foi na primeira volta, onde chegou a pedir dois milhões e meio de votos na segunda volta, mas, questionado este domingo pelos jornalistas sobre se mantém essa fasquia, limitou-se a dizer que quer “o maior número de votos” e que “perante o momento em que o país vive” é preciso um Presidente da República “com muita força”.

No Fundão, Seguro voltou ao tema, pedindo “mobilização” e “uma grande vitória”, avisando que a eleição “não está ganha” e que “as sondagens não ganham eleições”.

Depois da contenção verbal, na sequência dos efeitos do temporal, Seguro voltou também a fazer a distinção entre si e o adversário que nunca nomeia, entre uma candidatura de “decência” que diz ser a sua, contra a de André Ventura, referindo que “chega de divisões, chega de ódio”.

No dia em que recebeu o apoio do antigo ministro da Economia e ex-dirigente do CDS-PP António Pires de Lima, o candidato apoiado pelo PS diz não perceber “algum espanto” por “haver pessoas da esquerda, da direita” a apoiarem a sua candidatura, que diz ser “aberta” a “progressistas, democratas e humanistas”. A mobilização pedida por Seguro é, por isso, total.

