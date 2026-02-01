Situação de calamidade mantém-se até dia 8 de fevereiro, diz Montenegro

01 fev, 2026 - 13:49 • Ana Kotowicz
(Em atualização)
A situação de calamidade mantém-se até dia 8 de fevereiro, disse Luís Montenegro.
O primeiro-ministro falava aos jornalistas depois do Conselho de Ministros que durou cerca de três horas e meia.
O Conselho de Ministros Extraordinário, convocado por Luís Montenegro no sábado, arrancou pouco depois das 10h00 deste domingo, dia em que terminava a situação de calamidade decretada pelo Governo para 60 municípios na sequência da passagem da depressão Kristin.
Estava previsto que a reunião servisse para abordar “a situação de calamidade; o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias); e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas”.