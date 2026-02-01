Ouvir
Presidenciais 2026

Ventura diz que "Governo falhou em toda a linha" e fala em apoio "constrangedor" para as vítimas da tempestade

01 fev, 2026 - 17:52 • Filipa Ribeiro

O candidato presidencial e líder da oposição critica as medidas anunciadas pelo Governo e considera que o Governo deveria ter mantido o "silêncio" em vez de anunciar um apoio de 537 euros por pessoa. André Ventura lamenta ainda que apoio de 200 milhões de euros para as infraestruturas seja direcionado para as CCDR e não diretamente para as autarquias. Fala de "um dos dias mais negros da história do Governo".

André Ventura considera que o Governo "falhou em toda a linha" na gestão dos danos provocados pela tempestade Kristin. O candidato presidencial e líder da oposição classificou como "constrangedor" o apoio decidido este domingo em Conselho de Ministros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em Braga, antes de uma tertúlia nos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, André Ventura afirmou que os apoios de 537 euros por pessoa e um máximo de 1.075 euros por família são insuficientes para as famílias "que perderam tudo com a tempestade". O candidato disse que esse valor "é gozar com as pessoas" e que teria sido preferível o Governo "ter ficado em silêncio".

Aos jornalistas, Ventura afirmou que o programa apresentado é "um dos dias mais negros e de maior falhanço da história do Governo".

O líder do Chega criticou também o facto de os 200 milhões de euros destinados à recuperação de infraestruturas públicas serem entregues às CCDR e não diretamente às autarquias. Ventura sublinhou que as CCDR são "das estruturas mais burocráticas do país" e defendeu a articulação direta com os municípios para que as verbas "imediatas" possam ser aplicadas na reconstrução.
"Vão dar dinheiro às CCDR e à Infraestruturas de Portugal, para quê? Para daqui a dois anos estarmos a ver o que fizeram com ele?", questionou.

Quando confrontado com o que faria como Presidente da República, André Ventura afirmou que já teria "conversado com o Governo para que, sem burocracias e com rapidez e velocidade, fizesse chegar apoios básicos às pessoas". O candidato alertou ainda que o estado do tempo se pode agravar nas próximas horas e que o país precisa agora de "todos os equipamentos mobilizados a transportar telhas para as pessoas" que ficaram sem cobertura nas casas.

Apesar das críticas ao apoio de 537 euros, o Governo anunciou este domingo um apoio para reconstrução de habitação com o limite de 10 mil euros por agregado.

