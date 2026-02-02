"Aprecio a moderação, detesto os radicalismos." Leonor Beleza vota "sem reservas" em Seguro

É a primeira vice-presidente do PSD que decidiu tornar público o apoio “sem reservas” à candidatura de António José Seguro. E é a primeira dirigente social-democrata a fazê-lo, depois de o partido ter decidido não apoiar nenhum candidato na segunda volta.

“Votarei em António José Seguro”, escreve Leonor Beleza numa declaração a que a Renascença teve acesso. A antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva diz ainda que, no próximo domingo, no boletim de voto “não estará o candidato que eu desejava”.

“Mas está um candidato que apoio sem reservas: quem me conhece sabe que é o candidato moderado, e não o radical”, declara Leonor Beleza que, sem nunca falar no nome de André Ventura, diz que aprecia a “moderação e não os radicalismos”.

“Aprecio quem deseja unir-nos, ajudar-nos a, juntos, enfrentar desafios e dificuldades. Não quem nos divide em puros e impuros, em bons e maus, em santos e pecadores. E, já agora, acredita que a maioria é impura, má e pecadora”, diz Leonor Beleza.

E continua. “Aprecio quem nos respeita, mas não quem despreza e condena todos os que servimos o nosso país”, diz numa referência ao líder do Chega e candidato a Belém.

A presidente da Fundação Champalimaud não quis ficar de fora e toma posição contra André Ventura “que acha que precisa de ser rude, de desprezar os adversários, de acusar a generalidade dos portugueses de não saber escolher os seus representantes”, ao contrário de Seguro "que se afirma com urbanidade, discute de forma civilizada”, características apreciadas por Beleza.

“Aprecio a serenidade, detesto o ruído feito arma política!”, declara ainda a social-democrata que conclui que, no próximo domingo, vai exercer a sua liberdade como o tem feito ao longo destes 50 anos e participar na eleição do Presidente da República.

“Exercerei a minha liberdade no dia 8 de fevereiro, tal como a tenho exercido ao longo destes 50 anos. Exerço a minha liberdade hoje dizendo publicamente como tenciono participar na eleição do Presidente da República. Votarei em António José Seguro”, conclui Leonor Beleza.

A vice-presidente do PSD junta-se assim a outros nomes notáveis do partido que já anunciaram o voto em Seguro, como Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite, Marques Mendes, entre outros.

Luís Montenegro anunciou na noite da primeira volta das eleições presidenciais que o PSD não iria “emitir nenhuma indicação de voto para a segunda volta”. O líder social-democrata explicou que a “conclusão que o PSD retira desta eleição é que o seu espaço político não estará representado na segunda volta”, e, por isso, o partido “não estará envolvido na campanha eleitoral”.

“Não emitiremos nenhuma indicação nem é suposto fazê-lo”, disse Montenegro na noite eleitoral de onde saíram os candidatos para a segunda volta: António José Seguro e André Ventura.