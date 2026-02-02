Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Aprecio a moderação, detesto os radicalismos." Leonor Beleza vota "sem reservas" em Seguro

02 fev, 2026 - 12:02 • Manuela Pires

Numa declaração a que a Renascença teve acesso, apesar da decisão do líder do PSD, a vice-presidente do partido Leonor Beleza decidiu tornar público o apoio a António José Seguro.

A+ / A-

É a primeira vice-presidente do PSD que decidiu tornar público o apoio “sem reservas” à candidatura de António José Seguro. E é a primeira dirigente social-democrata a fazê-lo, depois de o partido ter decidido não apoiar nenhum candidato na segunda volta.

“Votarei em António José Seguro”, escreve Leonor Beleza numa declaração a que a Renascença teve acesso. A antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva diz ainda que, no próximo domingo, no boletim de voto “não estará o candidato que eu desejava”.

“Mas está um candidato que apoio sem reservas: quem me conhece sabe que é o candidato moderado, e não o radical”, declara Leonor Beleza que, sem nunca falar no nome de André Ventura, diz que aprecia a “moderação e não os radicalismos”.

“Aprecio quem deseja unir-nos, ajudar-nos a, juntos, enfrentar desafios e dificuldades. Não quem nos divide em puros e impuros, em bons e maus, em santos e pecadores. E, já agora, acredita que a maioria é impura, má e pecadora”, diz Leonor Beleza.

E continua. “Aprecio quem nos respeita, mas não quem despreza e condena todos os que servimos o nosso país”, diz numa referência ao líder do Chega e candidato a Belém.

A presidente da Fundação Champalimaud não quis ficar de fora e toma posição contra André Ventura “que acha que precisa de ser rude, de desprezar os adversários, de acusar a generalidade dos portugueses de não saber escolher os seus representantes”, ao contrário de Seguro "que se afirma com urbanidade, discute de forma civilizada”, características apreciadas por Beleza.

“Aprecio a serenidade, detesto o ruído feito arma política!”, declara ainda a social-democrata que conclui que, no próximo domingo, vai exercer a sua liberdade como o tem feito ao longo destes 50 anos e participar na eleição do Presidente da República.

“Exercerei a minha liberdade no dia 8 de fevereiro, tal como a tenho exercido ao longo destes 50 anos. Exerço a minha liberdade hoje dizendo publicamente como tenciono participar na eleição do Presidente da República. Votarei em António José Seguro”, conclui Leonor Beleza.

A vice-presidente do PSD junta-se assim a outros nomes notáveis do partido que já anunciaram o voto em Seguro, como Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite, Marques Mendes, entre outros.

Luís Montenegro anunciou na noite da primeira volta das eleições presidenciais que o PSD não iria “emitir nenhuma indicação de voto para a segunda volta”. O líder social-democrata explicou que a “conclusão que o PSD retira desta eleição é que o seu espaço político não estará representado na segunda volta”, e, por isso, o partido “não estará envolvido na campanha eleitoral”.

“Não emitiremos nenhuma indicação nem é suposto fazê-lo”, disse Montenegro na noite eleitoral de onde saíram os candidatos para a segunda volta: António José Seguro e André Ventura.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias