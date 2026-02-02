Redes sociais proibidas até aos 16 anos? PSD defende revisão da idade de acesso

Deu entrada esta segunda-feira à tarde no Parlamento o projeto do PSD para proibir o acesso a redes sociais e jogos, entre outros, a menores de 16 anos.

O texto a que a Renascença teve acesso exclui plataformas de comunicações interpessoais como o WhatsApp, por exemplo.

O PSD justifica o projeto com as "evidências científicas recentes que têm mostrado que a utilização precoce destes recursos, antes dos 16 anos, pode comprometer o normal desenvolvimento social e cognitivo das crianças, revelando-se crescentemente aditivas e prejudiciais". Segundo a bancada parlamentar social-democrata, o documento vai preencher um "vazio normativo", dado que a Constituição prevê "o dever especial de proteção das crianças".



Atualmente, a lei portuguesa prevê que os menores tenham acesso livre a este tipo de plataformas a partir dos 13 anos. Recentemente, França atualizou a "maioridade" da era digital para os 15 anos e, em Espanha, está em processo legislativo rever para os 16 anos.

De acordo com o projeto dos sociais-democratas, os pais, se assim entenderem, podem autorizar esse acesso e prevê ainda que a verificação da idade seja feita através da Chave Móvel Digital.

Em caso de incumprimento, as empresas tecnológicas podem ter de pagar coimas que podem chegar aos dois milhões de euros.

O projeto do PSD estabelece ainda que a fiscalização do cumprimento das medidas propostas deve ficar a cargo da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações e à Comissão Nacional de Proteção e Dados (CNPD), em articulação com a ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

