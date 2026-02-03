Ouvir
PROENÇA-A-NOVA

Autarca pede ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. "Todos os segundos contam"

03 fev, 2026 - 22:25 • Susana Madureira Martins

De visita à zona industrial de Proença-a-Nova, ao lado do candidato presidencial António José Seguro, o autarca João Lobo estima em cerca de 20 milhões os prejuízos provocados no concelho, na sequência do temporal.

O autarca de Proença-a-Nova, João Lobo, considera, numa curta entrevista à Renascença, que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil já devia ter sido ativado e que os concelhos que foram afetados pelo temporal precisam rapidamente dessa decisão para por em funcionamento a rede elétrica e de telecomunicações.

João Lobo acompanhou, esta terça-feira, o candidato presidencial António José Seguro numa visita à zona industrial do concelho e considera que, num primeiro momento, houve “inércia” por parte do Governo na resposta ao temporal.

Nestas declarações, feitas junto a um dos pavilhões da zona industrial que ficou em escombros devido à chuva e vento muito fortes, o autarca estima ainda prejuízos de 20 milhões de euros entre habitações de família, indústria e agricultura.

Já é possível contabilizar os prejuízos de empresas e de casas afetadas no concelho de Proença-a-Nova?

Nós temos essa avaliação feita, iniciámo-la logo na quarta-feira. Temos um montante que não está fechado, mas que aponta para uma estimativa de cerca de 20 milhões de prejuízos. É tudo o que são infraestruturas públicas, edifícios públicos, empresas e também habitações privadas. Temos várias centenas de habitações em que as coberturas foram parcialmente ou algumas totalmente destruídas e, portanto, fazem parte dessa avaliação.

Se os apoios que o Governo já foi prometendo não chegarem rapidamente como é que as famílias e as empresas de Proença-a-Nova conseguem funcionar e se a situação, neste momento, é de paralisação?

Exatamente. Nós temos algumas empresas que estão, se não paradas, muito condicionadas naquilo que é a sua operação e, portanto, é preciso agilidade, rapidez. Conheço bem o Paulo Fernandes, que lidera a estrutura de missão, mas a estrutura de missão foi iniciada há dois dias, sendo verdade que os municípios da área metropolitana de Lisboa e do Porto disponibilizaram-se para ajudar do ponto de vista técnico.

Mas aqui, todos os segundos contam e, portanto, temos de ter essa avaliação feita para não andarmos a perder tempo a avaliar. Temos de comunicar os danos e essa avaliação que está feita a essa estrutura de missão e depois é preciso a capacidade de rapidamente o Governo alocar os recursos financeiros para pagar esses danos e iniciarmos obra.

Aqui o perigo também é de o processo ser um pouco burocrático?

A minha expetativa é que vai haver uma grande agilidade do ponto de vista burocrático e, portanto, se essa é uma circunstância que nós conseguimos ter resolvida, torna-nos mais ágeis. Evidentemente que estamos a falar de dinheiros públicos e é preciso agilidade com rigor, sem facilitismo.

Em relação ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o município de Proença-a-Nova considera que deve ser ativado?

Tenho a completa convicção que sim, deve ser ativado.

Evidentemente, se me perguntar, e digo honestamente, se fosse só para o município de Proença-a-Nova, com certeza que não, mas quem já visitou a zona de Leiria, a zona de Pombal, a zona de Ourém, a zona da Marinha Grande, evidentemente toda esta zona do Pinhal, percebe que essa ativação tem que ser rápida para haver, de facto, uma capacidade diferenciada e devia ter sido ativado lá atrás, até do ponto de vista daquilo que era a condição de darmos músculo às estruturas de pôr em funcionamento a rede elétrica e a rede de telecomunicações com maior agilidade. Essa é uma circunstância que entendo como necessária, sim.

Sente que esta visita de António José Seguro aqui ao concelho, e a estas empresas que foram afetadas, serve para agilizar esse processo de que fala?

Não tenho dúvidas que com a exposição mediática que tem um candidato a Presidente da República, com aquilo que pode traduzir na sua mensagem, que traduz mais-valia para que haja, de facto, por parte do Governo, mas também dos outros setores, essa agilidade e essa rapidez.

Tem-se sentido confortado por parte do Governo? Tem havido articulação perante esta situação?

Diria que houve duas fases. Uma primeira fase um bocadinho débil, de facto, e de alguma inércia, mas agora também tenho de ser justo e verdadeiro. Os contactos são diários e tem havido uma articulação relativamente àquilo que é a capacidade operativa de levarmos as coisas por diante.

