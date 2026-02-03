Ouvir
Carlos Coelho anuncia apoio a Seguro, “um Presidente a olhar para o futuro”

03 fev, 2026 - 15:28 • José Pedro Frazão

Depois de Leonor Beleza, Carlos Coelho é mais um vice-presidente do PSD a apoiar António José Seguro na segunda volta das presidenciais. Em declarações à Renascença, Carlos Coelho acredita que a “esmagadora maioria dos dirigentes do PSD” vai votar em Seguro. E espera que, uma vez eleito, o ex-líder do PS seja um Presidente que defende a Constituição e aposte em consensos e soluções.

O partido não apoia ninguém, mas no núcleo duro de Luís Montenegro, já há dois votos declarados em António José Seguro. Carlos Coelho junta-se a Leonor Beleza nos membros da comissão permanente do PSD que tornam público o seu apoio a Seguro.

“Voto em António José Seguro porque quero um Presidente a olhar para o futuro e não um presidente com a nostalgia do passado”, declara na Renascença, no final de um debate especial sobre o papel de Portugal na Europa nos próximos anos, transmitido no canal YouTube da Renascença.

“É perfeitamente razoável, que a esmagadora maioria dos dirigentes do PSD e daqueles que votaram Luís Marques Mendes na primeira volta, agora votem António José Seguro”, complementa Carlos Coelho. O vice-presidente social-democrata acredita que Seguro “vai ser fiel” ao que tem dito, um “homem apostado nos consensos”, capaz de fazer pontes, provocar diálogos “e sobretudo de representar Portugal com dignidade”.

🔴 Reveja o debate Renascença. Portugal na Europa nos próximos 5 anos

Presidenciais 2026

O antigo comissário europeu António Vitorino e o e(...)

Num remoque a André Ventura, Carlos Coelho salienta que Seguro “ não se propôs ser eleito para ser um contrapoder, mas para jurar a Constituição da República, ao contrário do outro candidato que até propôs a extinção do cargo de primeiro-ministro e que diz que se recusa a falar com chefes de Estado de países que falam português”.

Questionado sobre a futura relação política entre o possível Presidente Seguro e o Partido Socialista, Carlos Coelho considera que a situação de coabitação entre Presidentes e Primeiros-Ministros de partidos diferentes em Portugal “demonstrou as suas virtualidades, não tem nada de novo, não é nada extraordinário, quase que diria que é a norma”, numa referência a Lula da Silva.

António Vitorino espera “séria reflexão” no PSD sobre candidaturas que passaram à segunda volta

Num debate especial transmitido no canal Youtube da Renascença, o socialista António Vitorino assume o voto em Seguro como “o que é previsível, acontece”. O ex-ministro socialista, que se afastou de uma possível candidatura no espaço do PS, confessa não esperar surpresas.

“Os portugueses decidirão pela solução mais razoável, mais ponderada e que garanta a continuidade do nosso sistema constitucional, sempre prejuízo de carecer de reformas e de melhorias”, complementa o antigo comissário europeu.

Vitorino prefere não comentar o que espera de António José Seguro, mas observa desafios do ponto de vista da dinâmica política.

“O facto de, à segunda volta, estarem presentes dois candidatos apoiados pelos dois principais partidos da oposição, vai forçar ali o PSD a uma séria reflexão sobre o que isso significa, seguindo de perto as dinâmicas que no centro, à direita e na direita, se vão desencadear a seguir às eleições”, analisa o ex-comissário europeu.

