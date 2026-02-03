Carlos Coelho anuncia apoio a Seguro, “um Presidente a olhar para o futuro”

“É perfeitamente razoável, que a esmagadora maioria dos dirigentes do PSD e daqueles que votaram Luís Marques Mendes na primeira volta, agora votem António José Seguro”, complementa Carlos Coelho . O vice-presidente social-democrata acredita que Seguro “vai ser fiel” ao que tem dito, um “homem apostado nos consensos”, capaz de fazer pontes, provocar diálogos “e sobretudo de representar Portugal com dignidade”.

“Voto em António José Seguro porque quero um Presidente a olhar para o futuro e não um presidente com a nostalgia do passado”, declara na Renascença , no final de um debate especial sobre o papel de Portugal na Europa nos próximos anos, transmitido no canal YouTube da Renascença.

O partido não apoia ninguém, mas no núcleo duro de Luís Montenegro, já há dois votos declarados em António José Seguro. Carlos Coelho junta-se a Leonor Beleza nos membros da comissão permanente do PSD que tornam público o seu apoio a Seguro.

Num remoque a André Ventura, Carlos Coelho salienta que Seguro “ não se propôs ser eleito para ser um contrapoder, mas para jurar a Constituição da República, ao contrário do outro candidato que até propôs a extinção do cargo de primeiro-ministro e que diz que se recusa a falar com chefes de Estado de países que falam português”.

Questionado sobre a futura relação política entre o possível Presidente Seguro e o Partido Socialista, Carlos Coelho considera que a situação de coabitação entre Presidentes e Primeiros-Ministros de partidos diferentes em Portugal “demonstrou as suas virtualidades, não tem nada de novo, não é nada extraordinário, quase que diria que é a norma”, numa referência a Lula da Silva.

António Vitorino espera “séria reflexão” no PSD sobre candidaturas que passaram à segunda volta

Num debate especial transmitido no canal Youtube da Renascença, o socialista António Vitorino assume o voto em Seguro como “o que é previsível, acontece”. O ex-ministro socialista, que se afastou de uma possível candidatura no espaço do PS, confessa não esperar surpresas.

“Os portugueses decidirão pela solução mais razoável, mais ponderada e que garanta a continuidade do nosso sistema constitucional, sempre prejuízo de carecer de reformas e de melhorias”, complementa o antigo comissário europeu.

Vitorino prefere não comentar o que espera de António José Seguro, mas observa desafios do ponto de vista da dinâmica política.

“O facto de, à segunda volta, estarem presentes dois candidatos apoiados pelos dois principais partidos da oposição, vai forçar ali o PSD a uma séria reflexão sobre o que isso significa, seguindo de perto as dinâmicas que no centro, à direita e na direita, se vão desencadear a seguir às eleições”, analisa o ex-comissário europeu.