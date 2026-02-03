Marcelo mantém visita a Espanha, mas encurta-a para um dia

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu encurtar a visita a Espanha e viaja esta sexta-feira para Madrid, regressando a Portugal no mesmo dia.

Segundo uma nota do Palácio de Belém, o Presidente da República reduziu a deslocação a apenas um dia.

“Face à evolução prevista das condições meteorológicas, o Presidente da República reduziu a deslocação a Espanha, a convite do Rei Filipe VI, à ida e volta no mesmo dia de sexta-feira, 6 de fevereiro”, lê-se na nota.

Inicialmente, estava prevista uma receção na quinta-feira à noite, dia 5 de fevereiro, na residência do embaixador português em Madrid, que seria privada. No entanto, esta manhã de terça-feira, a embaixada informou os jornalistas portugueses que trabalham em Madrid de que a receção tinha sido cancelada.

A página oficial da Casa Real Espanhola indica que, na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa realiza uma visita oficial a Espanha, que servirá para “reforçar os laços e as relações bilaterais entre ambos os países”.

Segundo a mesma fonte, na próxima sexta-feira, o Rei Filipe VI recebe, com honras militares, no Palácio Real de Madrid, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, seguindo-se um encontro entre os dois chefes de Estado.

Posteriormente, os reis Filipe e Letizia oferecem um almoço em honra de Marcelo Rebelo de Sousa, que deixará o cargo no próximo mês de março.

O Presidente da República realizou a primeira viagem oficial a Espanha entre 16 e 18 de abril de 2018.