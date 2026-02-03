Sondagem mostra Seguro e Ventura a descer, indecisos e abstenção a subir

O barómetro da Universidade Católica continua a mostrar António José Seguro na frente das intenções de voto para a segunda volta das eleições presidenciais, mas o número de pessoas indecisas em quem votar ou sem vontade de ir votar está a crescer.

A sondagem para a RTP e Público do CESOP — Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa mostra a intenção direta de voto em Seguro nos 56%, menos cinco pontos do que era há uma semana e meia.

Já as intenções de voto em André Ventura estão nos 25%, menos um ponto do que tinha o candidato na sondagem da semana anterior, divulgada no dia 23 de janeiro.

Ao mesmo tempo, cresce o número de indecisos, potenciais abstencionistas e quem pretende votar em branco ou nulo.

A soma da percentagem de pessoas que diz "não sabe", "não vou votar" e "não responde" é de 14% nesta sondagem, quase o dobro da semana passada, em que era 8%. Os votos em branco e nulos estão nos 5%, quando eram de 4% na sondagem anterior do CESOP.

O estudo de opinião foi feito entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, já depois dos estragos provocados pela depressão Kristin, a 1.601 pessoas, para uma margem de erro de +/- 2,4%, com um nível de confiança de 95%.