Tracking poll mostra Seguro a cair sete pontos e votos brancos e nulos a crescerem

E à terceira vaga da tracking poll da Pitagórica, António José Seguro volta a cair nas intenções de voto, mas mantêm mais de 50%.

Na nova sondagem diária para TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF, o candidato apoiado pelo PS tem 53,6%, mas desce cerca de sete pontos percentuais face ao que registava no início da tracking poll, há uma semana, no dia 27 de janeiro.

Já André Ventura pouco subiu: consegue 27,9%, apenas mais um ponto e meio do que tinha na semana passada (26,5%).

O que sobe é o número de indecisos e de pessoas que pretendem votar em branco ou nulo: o primeiro subiu de 7,3% para 8,6% em relação à semana passada, enquanto o segundo cresceu de 5,3% para 9,9%. Distribuindo proporcionalmente os indecisos, Seguro tem agora 65,8% das intenções de voto, enquanto Ventura consegue 34,2%.

O trabalho de campo desta vaga da tracking poll foi realizado entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, com uma amostra de 608 pessoas, para uma margem de erro de de erro máxima de+/- de 4,06%.

Isso significa que a queda de sete pontos de Seguro numa semana, ainda assim, está dentro da margem de erro.