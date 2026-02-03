Ouvir
Presidenciais 2026

Tracking poll mostra Seguro a cair sete pontos e votos brancos e nulos a crescerem

03 fev, 2026 - 09:42 • Diogo Camilo

Em relação à semana passada, o candidato apoiado pelo PS viu as intenções de voto descerem dos 60,9% para os 53,6%. No entanto, não foi Ventura que aproveitou: a percentagem de pessoas que diz votar branco ou nulo quase duplicou e os indecisos também cresceram.

E à terceira vaga da tracking poll da Pitagórica, António José Seguro volta a cair nas intenções de voto, mas mantêm mais de 50%.

Na nova sondagem diária para TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF, o candidato apoiado pelo PS tem 53,6%, mas desce cerca de sete pontos percentuais face ao que registava no início da tracking poll, há uma semana, no dia 27 de janeiro.

Já André Ventura pouco subiu: consegue 27,9%, apenas mais um ponto e meio do que tinha na semana passada (26,5%).

O que sobe é o número de indecisos e de pessoas que pretendem votar em branco ou nulo: o primeiro subiu de 7,3% para 8,6% em relação à semana passada, enquanto o segundo cresceu de 5,3% para 9,9%. Distribuindo proporcionalmente os indecisos, Seguro tem agora 65,8% das intenções de voto, enquanto Ventura consegue 34,2%.

O trabalho de campo desta vaga da tracking poll foi realizado entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, com uma amostra de 608 pessoas, para uma margem de erro de de erro máxima de+/- de 4,06%.

Isso significa que a queda de sete pontos de Seguro numa semana, ainda assim, está dentro da margem de erro.

