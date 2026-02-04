Festival Marés Vivas muda-se, traz Da Weasel e doa 5 euros por bilhete às vítimas do mau tempo

Sempre à beira rio ou beira mar, o Festival Marés Vivas tornou-se o principal evento de música da cidade de Vila Nova de Gaia desde 2007, com concertos de Bryan Adams, Elton John e Sting, mas este ano vai mudar-se – inclusive, de nome.

O novo "Marés" vai estrear-se na Praia do Aterro, em Matosinhos, anunciou esta quarta-feira o promotor do evento, Jorge Lopes.

A promotora do festival revelou ainda que, por cada bilhete vendido até ao final do mês, vai doar cinco euros para instituições das regiões afetadas pela tempestade Kristin.

"É a nossa forma de ajudar as pessoas afetadas pela tempestade Kristin", disse Jorge Lopes.

Sabe-se, para já, o festival vai acontecer de 17 a 19 de julho e o grupo português de hip hop Da Weasel é a primeira confirmação do festival.

Em comunicado de imprensa, o organizador revelou que este concerto terá como novidade um tema nunca antes apresentado em palco e com arranjos para orquestra criados de raiz para este espetáculo.



Nos próximos dias, o "Marés" planeia anunciar mais nomes para o novo recinto, com capacidade para 40 mil pessoas por dia.

Sobre a mudança de local, Jorge Lopes explicou que o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, queria relocalizar o recinto para o interior daquele concelho, algo de que a promotora discordou, porque o festival iria perder "o seu ADN", motivo pelo qual procurou um novo espaço.



Por seu lado, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, confessou querer que o festival se torne uma referência no concelho.

