Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Música

Festival Marés Vivas muda-se, traz Da Weasel e doa 5 euros por bilhete às vítimas do mau tempo

04 fev, 2026 - 23:22 • Catarina Magalhães, com Lusa

Por cada bilhete vendido até ao final do mês, o festival "Marés" vai doar cinco euros para instituições das regiões afetadas pela tempestade Kristin. Da Weasel é a primeira confirmação do evento musical.

A+ / A-

Sempre à beira rio ou beira mar, o Festival Marés Vivas tornou-se o principal evento de música da cidade de Vila Nova de Gaia desde 2007, com concertos de Bryan Adams, Elton John e Sting, mas este ano vai mudar-se – inclusive, de nome.

O novo "Marés" vai estrear-se na Praia do Aterro, em Matosinhos, anunciou esta quarta-feira o promotor do evento, Jorge Lopes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A promotora do festival revelou ainda que, por cada bilhete vendido até ao final do mês, vai doar cinco euros para instituições das regiões afetadas pela tempestade Kristin.

"É a nossa forma de ajudar as pessoas afetadas pela tempestade Kristin", disse Jorge Lopes.

Sabe-se, para já, o festival vai acontecer de 17 a 19 de julho e o grupo português de hip hop Da Weasel é a primeira confirmação do festival.

Em comunicado de imprensa, o organizador revelou que este concerto terá como novidade um tema nunca antes apresentado em palco e com arranjos para orquestra criados de raiz para este espetáculo.

Nos próximos dias, o "Marés" planeia anunciar mais nomes para o novo recinto, com capacidade para 40 mil pessoas por dia.

Sobre a mudança de local, Jorge Lopes explicou que o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, queria relocalizar o recinto para o interior daquele concelho, algo de que a promotora discordou, porque o festival iria perder "o seu ADN", motivo pelo qual procurou um novo espaço.

Por seu lado, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, confessou querer que o festival se torne uma referência no concelho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias