Morreu Nogueira de Brito, antigo líder parlamentar do CDS

04 fev, 2026 - 13:51 • Cristina Nascimento

Tinha 88 anos e chegou a ser presidente do Conselho Nacional do partido. Nogueira de Brito foi um dos três deputados portugueses que sobreviveram a uma queda de avião, em Angola, há mais de 30 anos. Os outros dois deputados eram João Soares, PS, e Rui Gomes da Siilva, PSD.

Morreu o histórico dirigente do CDS José Luis Nogueira de Brito. A informação é avançada esta quarta-feira pelo CDS. Nogueira de Brito tinha feito recentemente 88 anos.

"É com grande pesar que o CDS-PP comunica a morte de José Luís Nogueira de Brito, militante, dirigente, deputado e antigo Líder Parlamentar do CDS", lê-se na nota de pesar do partido.

A nota acrescenta que "José Luís Nogueira de Brito é uma das grandes referências do CDS-PP, da democracia portuguesa e de Portugal".

Licenciado em Direito, Nogueira de Brito foi deputado à Assembleia da República por Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Foi também vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS-PP.

Nogueira de Brito foi um dos três deputados portugueses que sobreviveram a uma queda de avião, em Angola, há mais de 30 anos. Os outros dois deputados eram João Soares, PS, e Rui Gomes da Siilva, PSD.

Há cerca de 20 anos, nos primeiros anos da década de 2000, Nogueira de Brito chegou a ser comentador habitual da Renascença.

[notícia atualizada às 15h20]

