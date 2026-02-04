Morreu Nogueira de Brito, antigo líder parlamentar do CDS

04 fev, 2026 - 13:51 • Cristina Nascimento
Morreu o histórico dirigente do CDS José Luis Nogueira de Brito. A informação é avançada esta quarta-feira pelo CDS. Nogueira de Brito tinha feito recentemente 88 anos.
A nota acrescenta que "José Luís Nogueira de Brito é uma das grandes referências do CDS-PP, da democracia portuguesa e de Portugal".
Licenciado em Direito, Nogueira de Brito foi deputado à Assembleia da República por Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Foi também vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS-PP.
Nogueira de Brito foi um dos três deputados portugueses que sobreviveram a uma queda de avião, em Angola, há mais de 30 anos. Os outros dois deputados eram João Soares, PS, e Rui Gomes da Siilva, PSD.
Há cerca de 20 anos, nos primeiros anos da década de 2000, Nogueira de Brito chegou a ser comentador habitual da Renascença.
