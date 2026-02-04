Ouvir
PSD adia jornadas parlamentares marcadas para Caminha

04 fev, 2026 - 10:25 • Manuela Pires

O mau tempo e a previsão de agravamento das condições meteorológicas leva o PSD a adiar as jornadas parlamentares marcadas para os dias 9 e 10 de fevereiro.

O PSD adiou as jornadas parlamentares da próxima semana, marcadas para segunda e terça-feira, devido às previsões do agravamento do estado do tempo.

A notícia foi avançada pela agência Lusa e confirmada pela Renascença junto de fonte social-democrata.

As jornadas parlamentares iriam decorrer no alto Minho, em Caminha, abrindo logo no dia seguinte à segunda volta das eleições presidenciais. Como habitualmente, as jornadas iriam contar, na terça-feira, com a presença do líder do PSD e primeiro-ministro Luis Montenegro.

Em julho do ano passado, Luis Marques Mendes foi o convidado das jornadas parlamentares que se realizaram em Évora. O candidato apoiado pelo PSD e CDS às eleições presidenciais ficou em quinto lugar na primeira volta e contou apenas com 11,3 por cento dos votos.

Na primeira volta das eleições presidenciais, António José Seguro foi o mais votado com 31,1% dos votos, seguido de André Ventura com 23,5 por cento, os dois candidatos que disputam no próximo domingo dia 8 de fevereiro a segunda volta das eleições presidenciais.

