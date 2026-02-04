Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"República das Bananas": Ventura critica ausência de comandante da Proteção Civil do país

04 fev, 2026 - 12:51 • Filipa Ribeiro

O candidato presidencial critica a ida de Mário Silvestre a Bruxelas para uma formação durante os dias de tempestade em Portugal. Apesar do novo agravamento do estado do tempo, Ventura quer manter a agenda porque "os políticos têm de dar a cara neste momento".

A+ / A-

André Ventura lamenta a viagem do comandante nacional da Proteção Civil na semana passada, altura em que se deslocou para ir a Bruxelas receber formação. O candidato presidencial considera que o país parece "uma República das Bananas" devido a ausências que, considera, não deviam ter acontecido.

Em Beja, antes de uma visita à porta fechada ao quartel da GNR, André Ventura sublinhou que é necessário "ter um Estado em prontidão".

"Com o comandante da Proteção Civil a ausentar-se enquanto estamos a enfrentar tempestades, com o Presidente da República a ir para fora quando as pessoas estão a precisar de ajuda, com o Presidente da Proteção Civil a dizer que nós não precisamos nada de acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas os autarcas a dizer que sim... Isto parece uma República das Bananas", afirmou.

André Ventura falou menos de cinco minutos aos jornalistas em declarações que acabaram interrompidas face a chuva intensa que cai em Beja. Questionado sobre se nos próximos dias admitia rever a agenda com a previsão de uma nova tempestade no país, André Ventura insistiu que "estará ao lado das pessoas que estão a lutar pelo bem do país" como a GNR, a PSP, as Forças Armadas e vários organismos do Estado.

Confrontado com as recomendações da Proteção Civil — que apela ao mínimo de deslocações possíveis —, o candidato presidencial e líder da oposição sublinha que os políticos "têm de estar (na rua) e não em casa escondidos".

E acrescentou: "Os cidadãos que puderem fiquem em casa. Os políticos têm de dar a cara neste momento."

André Ventura prepara-se para passar a reta final da campanha presidencial na região do Alentejo e do Algarve, que lhe são terreno fértil face o crescimento que o Chega registou nas últimas eleições naquelas zonas do país.

Esta quarta-feira, o candidato começou o dia num posto da GNR ainda com o discurso centrado no mau tempo. André Ventura realça que "há relatos de assaltos a supermercados e lojas que estão a mobilizar a ajuda" e que, por isso, é importante estar ao lado das forças da polícia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias