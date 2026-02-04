"República das Bananas": Ventura critica ausência de comandante da Proteção Civil do país

04 fev, 2026 - 12:51 • Filipa Ribeiro
André Ventura lamenta a viagem do comandante nacional da Proteção Civil na semana passada, altura em que se deslocou para ir a Bruxelas receber formação. O candidato presidencial considera que o país parece "uma República das Bananas" devido a ausências que, considera, não deviam ter acontecido.
Em Beja, antes de uma visita à porta fechada ao quartel da GNR, André Ventura sublinhou que é necessário "ter um Estado em prontidão".
"Com o comandante da Proteção Civil a ausentar-se enquanto estamos a enfrentar tempestades, com o Presidente da República a ir para fora quando as pessoas estão a precisar de ajuda, com o Presidente da Proteção Civil a dizer que nós não precisamos nada de acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas os autarcas a dizer que sim... Isto parece uma República das Bananas", afirmou.
André Ventura falou menos de cinco minutos aos jornalistas em declarações que acabaram interrompidas face a chuva intensa que cai em Beja. Questionado sobre se nos próximos dias admitia rever a agenda com a previsão de uma nova tempestade no país, André Ventura insistiu que "estará ao lado das pessoas que estão a lutar pelo bem do país" como a GNR, a PSP, as Forças Armadas e vários organismos do Estado.
Confrontado com as recomendações da Proteção Civil — que apela ao mínimo de deslocações possíveis —, o candidato presidencial e líder da oposição sublinha que os políticos "têm de estar (na rua) e não em casa escondidos".
E acrescentou: "Os cidadãos que puderem fiquem em casa. Os políticos têm de dar a cara neste momento."
André Ventura prepara-se para passar a reta final da campanha presidencial na região do Alentejo e do Algarve, que lhe são terreno fértil face o crescimento que o Chega registou nas últimas eleições naquelas zonas do país.
Esta quarta-feira, o candidato começou o dia num posto da GNR ainda com o discurso centrado no mau tempo. André Ventura realça que "há relatos de assaltos a supermercados e lojas que estão a mobilizar a ajuda" e que, por isso, é importante estar ao lado das forças da polícia.