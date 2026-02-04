Seguro alivia agenda antes de entrar no "Venturistão"

Seguro, entretanto, já admite contactar o Governo para pressionar essa agilização. “Se isso for útil para garantir e para ajudar a que os apoios possam chegar, naturalmente que sim”, diz o candidato, não vendo, contudo, necessidade, neste momento, “para que isso aconteça”, insistindo: “O que eu vejo necessidade é que os apoios cheguem”.

A Câmara de Proença-a-Nova tem uma estimativa de cerca e 20 milhões de prejuízos entre habitações privadas, indústria e zonas agrícolas apanhadas pelo temporal. Seguro acompanha as reivindicações do autarca e pede rapidez na transferência dos apoios do Governo “ A realidade é a maior pressão. As pessoas estão aflitas ”, disse o candidato aos jornalistas.

Na companhia do presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo , o candidato presidencial apoiado pelo PS visitou uma empresa de cerâmica que viu todo um gigantesco pavilhão ser levado pelo vento e pela chuva, não restando mais do que escombros.

Na única ação desta terça-feira, António José Seguro fez aquilo que ainda não tinha feito. Visitou a zona industrial de Proença-a-Nova, muito afetada pelo temporal da semana passada, levando os jornalistas atrás. Foi a primeira vez que o fez, depois de ter cancelado a agenda pública para visitar em privado as cidades de Leiria, Marinha Grande e Ourém.

Não está descartada a possibilidade de o socialista voltar a levar jornalistas consigo para visitar zonas afetadas pelo temporal, mas é preciso estarem reunidas “condições”. “Se houver condições para levar a comunicação social, irei com a comunicação social. Se não houver, irei sozinho”.

Faltam três dias para a campanha eleitoral da segunda volta terminar e Seguro tem optado por aliviar a agenda pública. O cenário deverá alterar-se esta quarta-feira, com o regresso do candidato ao Algarve, região de forte implantação do Chega e de André Ventura.

Na primeira volta, Seguro foi à baixa de Loulé num dia gelado de inverno e para esta quarta-feira tema agenda prevista para Faro e para Albufeira, o concelho que se tornou um autêntico "Venturistão", sendo uma das três autarquias lideradas pelo Chega.

Seguro joga assim taco a taco com o adversário. Na primeira volta, o socialista venceu em Faro com uma diferença de 1564 votos, ao passo que, em Albufeira, Ventura venceu com uma diferença de quase 3 mil votos.

Numa semana decisiva da campanha eleitoral, o candidato apoiado pelo PS vive alguns dilemas provocados pelas sondagens. Assumidamente preocupado com a queda percentual que vai tendo, apesar de manter uma vantagem confortável, Seguro está, sobretudo, desconfortável com a eventual desmobilização do eleitorado na sequência de uma perceção de que a segunda volta já está ganha.

Ao mesmo tempo, os estudos de opinião mostram que os abstencionistas, os votos brancos e nulos e os indecisos estão todos a subir. Uma tempestade perfeita que tende a favorecer André Ventura. Resta saber ainda como funcionará o eleitorado afeto ao candidato da primeira volta João Cotrim Figueiredo e à IL e até a alguns setores do PSD e até que ponto estarão dispostos a apostar num candidato apoiado pelo socialismo.

Outro dilema de Seguro é o comportamento do eleitorado de direita que antevendo que o socialista tem a eleição garantida, pode decidir (ou não) ficar em casa, votar nulo ou branco. A questão é se esse eleitorado vai votar em alguém de esquerda ou prefere abster-se. Mais uma vez com vantagem para Ventura.