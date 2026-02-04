Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Seguro avisa: se o Estado não acudir as pessoas passam "a não confiar na democracia"

04 fev, 2026 - 23:26 • Lusa

Os apoios do Governo às vítimas do mau tempo "vão na boa direção", mas "é preciso que cheguem às pessoas quando elas mais precisam", afirma o candidato presidencial.

A+ / A-

O candidato presidencial António José Seguro considerou esta quarta-feira que o Estado "tem de ser mais eficiente" nos apoios dados às pessoas após a tempestade Kristin, pois se não acode "quando elas mais precisam", passam "a não confiar na democracia".

"O Estado tem que ser mais eficiente. Porque se o Estado não acudir às pessoas quando elas mais precisam, as pessoas passam a não confiar no Estado e passam a não confiar na democracia", disse António José Seguro num jantar com apoiantes na Guia, em Albufeira (distrito de Faro).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O candidato discursava acerca da tempestade Kristin, chamando a atenção "das autoridades públicas e do Governo que é preciso cuidar rapidamente das famílias e das empresas", considerando que os apoios do Governo "vão na boa direção", mas "é preciso que cheguem às pessoas quando elas mais precisam".

"É preciso que cheguem às empresas para que se continue a laborar, a trabalhar, a não perder encomendas e a conseguir com isso pagar salários", insistiu Seguro, que num almoço em Castro Verde (distrito de Beja) já tinha admitido receio de que a burocracia e a inoperância do Estado atrasem a chegada dos apoios às pessoas e empresas afetadas.

"Eu temo que a tradicional burocracia, alguma inoperância de estruturas do Estado dificultem ou façam com que haja atrasos na chegada desses apoios às pessoas. E é neste momento que as pessoas precisam desse apoio e precisam dessa urgência. Não é depois", vincou o candidato.

No Algarve, o candidato voltou ainda a posicionar-se como leal à atual Constituição, que "representa e expressa a visão de um país que quer progredir e que não deixa ninguém para trás", sendo "por isso que o Estado Social é importante para garantir saúde para todos, educação para todos, proteção social para todos".

"E este acervo que nós temos não é o acervo de um partido. Não é o acervo de dois partidos, não é o acervo apenas dos partidos que governaram o nosso país, é o acervo das portuguesas e dos portugueses que entendem que apesar das dificuldades e dos problemas, é por aqui que devemos prosseguir, é por aqui que devemos continuar", defendeu.

Para António José Seguro "não é por terem corrido mal algumas destas políticas" que se deve "desistir da democracia".

"Pelo contrário, isso dá-nos mais força para continuar", garantiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias