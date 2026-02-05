Adiar eleições? Seguro lamenta "muitos incentivos" à desmobilização dos eleitores

“Aquilo que eu considero essencial é que as eleições se realizem e que todos os portugueses possam ter oportunidade de votar. Aliás, já houve portugueses que votaram na semana passada”, afirmou o candidato apoiado pelo PS.

O candidato falava esta quinta-feira à tarde à margem de uma ação de campanha em Lisboa, depois de o adversário André Ventura ter defendido um adiamento da segunda volta.

António José Seguro considera que é essencial votar no domingo, reiterando que quem puder ir às urnas na segunda volta das eleições presidenciais deve ir.

Apontado como favorito nas sondagens, Seguro não vê “nenhum problema” que, além da realização da segunda volta no domingo, como previsto, os concelhos sem condições para ir a mais devido aos efeitos do mau tempo realizem as eleições uma semana depois.

“Não vejo nenhum problema, para além dos votos que vão poder realizar-se neste domingo, também possa haver nos concelhos em que os presidentes de câmara entendam que não há condições agora, de fazer as eleições no domingo a seguir”, declarou.

"Muitos incentivos" à desmobilização do eleitorado

António José Seguro disse “ver muitos incentivos à desmobilização eleitoral”, sem concretizar de quem, e garantiu que faz o contrário e apela à participação porque os portugueses “não podem deixar para outros a sua decisão”.

Em declarações aos jornalistas após uma visita ao AIHub, em Lisboa, defendeu que “nenhum português que queira votar pode ser impedido” seja no domingo ou noutro dia e apelou aos “portugueses que estejam em condições de votar que o vão fazer”, criticando quem tem procurado desmobilizar os eleitores.

“Eu vejo muitos incentivos à desmobilização eleitoral dos portugueses. Eu faço o contrário. Eu quero que os portugueses vão votar e que vão votar em maior número, porque não podem deixar para outros a sua decisão”, considerou, reforçando a mensagem de “o pior que poderia acontecer é o país querer um Presidente e no domingo à noite ter um pesadelo”.